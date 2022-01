Novak Djokovic nahm wohl positiv an Anlass mit Kindern teil

Tennis Novak Djokovic nahm am Tag, an dem er positiv getestet worden sein soll, an einer Ehrung teil – und traf maskenlos Kinder Novak Djokovics und seine Anwälte argumentieren offenbar, der Tennisspieler sei erst kürzlich, am 16. Dezember, positiv auf das Coronavirus getestet worden. An jenem Tag nahm der Serbe an der Lancierung seiner Briefmarke teil. Und er traf maskenlos Kinder. Simon Häring 08.01.2022, 10.44 Uhr

Die Schlinge um den Hals von Novak Djokovic zieht sich zu. Lapresse / APA

Wenn stimmt, was die britische «BBC» mit Verweis auf Gerichtsunterlagen berichtet, dürften es Novak Djokovic und seine Anwälte schwer haben, am Montag ein Gericht in Melbourne davon zu überzeugen, dass er kürzlich an Covid-19 erkrankt ist und sich deshalb von der Impfpflicht befreien lassen hat. Denn der PCR-Test, den er bei der Einreise dafür vorgelegt habe, datiert vom 16. Dezember. Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem.

Problem 1: An jenem Tag war der Tennisspieler äussert beschäftigt. Die serbische Post lancierte eine Briefmarke zu seinen Ehren. Djokovic schüttelte dabei bester Laune und bester Gesundheit munter Hände.

Problem 2: Am gleichen Tag nahm Djokovic an einer Diskussionsrunde teil, die in einem geschlossenen Innenraum stattfand. Eine Maske trug der Mann, der seinen Impfstatus stets als Privatsache bezeichnete, dabei nicht.

Problem 3: Am Tag nach dem angeblich positiven Test nahm Djokovic an einer Preisverleihung für Kinder in seiner Tennisakademie in Serbien teil. Er posierte dabei völlig entspannt und ohne Maske für gemeinsame Fotos.

Problem 4: Die Frist für ein Gesuch zur Befreiung von der Impfpflicht lief am 10. Dezember ab, wie Tennis Australia mitteilt. Djokovics angebliche Infektion erfolgte aber erst sechs Tage später. Zu spät für ein Gesuch.

Sollte sich Djokovic, der den Grenzbehörden bei der Einreise nicht glaubhaft hat darlegen können, weshalb er aus medizinischen Gründen von der Impfpflicht befreit werden soll, tatsächlich positiv getestet worden sein, hätte er sich wissentlich verantwortungslos verhalten und damit eine Gefahr für andere dargestellt - unabhängig davon, ob er Symptome zeigte oder nicht. Die andere Möglichkeit lässt ihn auch nicht in besserem Licht erscheinen. Es ist der Verdacht: Hat Djokovic den positiven PCR-Test fingiert, um die in Australien geltende Impfpflicht zu umgehen?

Es sind Fragen, mit der sich das Gericht in den nächsten beschäftigen muss, während Novak Djokovic in einem Quarantänehotel in Melbourne auf seinen Prozess wartet. Denn gegen den Entzug des Visums und die Ausweisung aus Australien haben er und seine Anwälte mit einstweiliger Verfügung aufschiebende Wirkung erhalten. Am Montag, 10.00 Uhr findet die finale Anhörung statt, in der Djokovic beweisen will, dass ihm das Visum für die Einreise zu Unrecht verweigerten worden sein soll.

Angesichts der neuen Sachlage, sollte sie so zutreffen, dürfte es schwierig werden, den Entscheid umzustossen. Der Schaden, den sein Image erfährt, wäre nur noch grösser. Denn ohne Einspruch wäre nie bekannt geworden, dass er behauptet, an einem Tag positiv getestet worden zu sein, an dem er sich in seiner Heimat ehren lässt und ein Bad in der Menge geniesst.