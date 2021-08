Roger Federer: Mit Kaffee, Donuts und Kalkül zur Milliarde

Tennis Mit Kaffee, Donuts und Kalkül: Wie Roger Federer den Milliarden-Jackpot knackte Spätestens mit dem Börsengang von On wird Roger Federer zum Milliardär. Den Grossteil seines Vermögens verdiente der Baselbieter erst, als seine erfolgreichste Zeit als Tennisspieler abgelaufen war. Simon Häring 28.08.2021, 05.00 Uhr

Am Montag beginnt mit den US Open in New York das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, ohne Roger Federer, der sich am Knie operieren lassen musste. Dennoch kommen seine Anhänger auf ihre Kosten. Sein Ausrüster Uniqlo bringt aus Anlass seines 15-jährigen Jubiläums in den USA ein Shirt mit dem Schriftzug «Roger» auf den Markt, das der Schweizer mitgestaltet haben soll. Selbstredend, dass auch das zum Verkaufsrenner werden wird.



Federer befindet sich in einer schleichenden Transformation vom Sportler zum Geschäftsmann. In den letzten beiden Jahren hat er wegen diverser Verletzungen am Knie nur noch 20 Spiele bestritten, trotzdem war er 2020 erstmals der bestverdienende Sportler der Welt.

Auf 106 Millionen Dollar bezifferte das Wirtschaftsmagazin «Forbes» seine Einkünfte. Federer wurde damit im letzten Jahr neben Michael Jordan, Tiger Woods, Floyd Mayweather, LeBron James, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi wohl zum achten Sportler, der ein Milliardenvermögen erwirtschaftet hat.



Nun könnte Roger Federer sein Vermögen auf einen Schlag verdoppeln.

Sein Engagement bei On wird Roger Federer (zweiter von rechts) beim Börsengang noch vermögender machen.

Denn der Schweizer Laufschuhhersteller On will im Herbst in New York an die Börse und peilt eine Bewertung von acht Milliarden Dollar an. Federer ist seit Ende 2019 mit einem Betrag zwischen 50 und 100 Millionen Dollar als Investor und Werbeträger bei On beteiligt.

Im Börsenprospekt wird der 40-Jährige zwar nicht als Aktionär ausgewiesen – das ist erst ab einem Anteil von über 5 Prozent erforderlich, was ihm 400 Millionen Franken einbringen würde. Doch es ist gut möglich, dass Federer über seine Tenro AG, bei der auch die Markenrechte für die Sneaker «The Roger» und «Roger» liegen, weitere substanzielle Anteile hält. Diskretion ist Trumpf.



Nicht neu, aber immer wieder erstaunlich: Roger Federer hat in seiner Karriere zwar 130 Millionen Dollar an Preisgeld eingespielt, der Grossteil seines Vermögens stammt aber aus Antrittsgagen, lukrativen Werbedeals und Exhibitions wie 2013 und 2019 in Lateinamerika, als er innert einer Woche jeweils sagenhafte 10 Millionen Dollar einspielte.



Als Federer unter Wert verkauft wurde

Dabei war Federer in den erfolgreichsten Jahren seiner Karriere auf dem Werbemarkt ein Leichtgewicht. 2002 gehörte er schon zu den Top 10 der Welt, im Jahr zuvor hatte er Pete Sampras in Wimbledon bezwungen, doch sein Vertrag mit Ausrüster Nike, der ihm gemäss New York Times jährlich 100'000 Dollar einbrachte, lief aus und sein damaliger Manager Bill Ryan verliess die Agentur IMG, bei der Federer damals unter Vertrag stand.

Nike bot 600'000 Dollar. Vater Robert soll auf einen Abschluss gedrängt haben («Ich bitte dich, Roger zu überzeugen, er braucht dieses Geld»), doch Ryan habe nur geantwortet: «Robbie, dein Sohn wird der beste Spieler, der je Tennis gespielt hat. Weshalb sollte ich 600'000 akzeptieren?»

Federer verliess IMG daraufhin und gründete ein Family Office. Das war mutig, aber nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt.



Zu einem Abschluss mit Nike kam es erst ein Jahr später, zwar zu besseren Konditionen, aber nach Einschätzung von Experten weit unter Marktwert. Federers Aufstieg in den Geldadel erfolgte erst ab 2005, als er zu IMG zurückkehrte, wo er auf Tony Godsick traf, mit dem er sich danach mit der Boutique-Agentur «Team 8» selbstständig machte.

2006 folgten lukrative Deals mit Wilson, Rolex und Jura, das Husarenstück gelang Federer und Godsick erst 2008, im Jahr, als er zum fünften und letzten Mal die US Open gewann: ein 10-Jahresvertrag mit Nike, jährlich mit 10 Millionen Dollar dotiert. Erst 2009 kamen die Credit Suisse und Lindt & Sprüngli dazu, 2010 Mercedes, 2012 Moët & Chandon, 2014 Sunrise und 2017 Barilla.



Tiger-Woods-Skandal als Wertsteigerung für Federer

Federers Erfolge auf dem Platz sind nur ein Grund für seinen Reichtum, viel wichtiger sind die Werte, die er verkörpert, auch wenn ihn Kritiker zuweilen als profillos bezeichnen. In die Karten gespielt hat ihm dabei auch der Skandal um den Golfer Tiger Woods, mit dem Federer bis 2009 für Gillette geworben hat, und dank dem er auf dem wichtigen US-Markt den Durchbruch schaffte. Nachdem Woods wegen seiner Untreue für seine Partner zur Hypothek geworden war, wurden Stabilität und Markentreue zu noch wichtigeren Argumenten. Werte also, für die Roger Federer steht.



Dazu kommt Federers Verständnis einer Partnerschaft, die auf Augenhöhe basiert. Nichts unterstreicht diese Haltung mehr als zwei Episoden aus den Anfängen seiner Karriere. Bei den Swiss Indoors Basel besuchte er jeweils alle 20 (!) Suiten der Sponsoren. Und bei einem Schuhtest bei Nike war er sich nicht zu schade, einen ganzen Tag lang auf Tuchfühlung mit der Belegschaft zu gehen: er servierte Kaffee und Donuts, gab im Fitnessraum Handtücher aus, arbeitete eine Schicht als Kassierer an der Kaffeebar und stellte sich persönlich vor mit: «Hallo, mein Name ist Roger Federer, schön, dich kennenzulernen.» Als wüssten sie nicht sowieso bestens, wer er ist.

Der 10-Jahresvertrag mit Nike 2008 war für Federer ein Meilenstein.

Weniger Erfolge, aber noch bessere Deals

Das mag im ersten Moment albern klingen, ist aber auch ein Beleg für Federers Bodenständigkeit, ganz nach einem seiner Leitsätze: «Es ist nett, wichtig zu sein, aber wichtiger, nett zu sein.» Oder können Sie sich Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo vorstellen, wie sie Kaffee ausschenken?



Nur vier seiner 20 Grand-Slam-Titel gewann Roger Federer im letzten Jahrzehnt, seine sportlich erfolgreichste Zeit liegt weit zurück, doch seinen bislang lukrativsten Deal schloss er 2018 ab, als er Nike verliess und beim japanischen Kleiderhersteller Uniqlo unterschrieb, was ihm in zehn Jahren 300 Millionen Dollar einbringen soll. «Ich sage immer: ‹Schau, du warst so erfolgreich auf dem Tennisplatz, aber ich verspreche dir, du wirst noch erfolgreicher, wenn du mit Tennis aufhörst›», sagte Tony Godsick einmal.

Roger Federer ist es jetzt schon. Spätestens mit dem Börsengang von On knackt er den Milliarden-Jackpot. Die Metamorphose vom Sportler zum Kopf eines globalen Milliarden-Unternehmens ist bereits vollzogen.