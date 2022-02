Wie Daniil Medwedew Novak Djokovic in der Weltrangliste verdrängt

Tennis Fernduell zwischen Acapulco und Dubai: Wie Daniil Medwedew Novak Djokovic von der Spitze der Weltrangliste verdrängt Gewinnt Daniil Medwedew das Turnier in Acapulco, löst er Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ab. Der Serbe bestreitet in Dubai sein erstes Turnier seit der Ausweisung aus Australien. Simon Häring 18.02.2022, 17.00 Uhr

Novak Djokovic und Daniil Medwedew spielen um den Weltranglistenthron. Keystone

Für Daniil Medwedew, das sagte der Russe im letzten Herbst in New York nach seinem Sieg im Final der US Open, mit dem er sich seinen ersten Grand-Slam-Titel gesichert hatte, ist Novak Djokovic der beste männliche Tennisspieler der Geschichte. Ihn hatte Medwedew in New York besiegt und Djokovic damit nicht nur am 21. Grand-Slam-Titel gehindert, sondern auch am Kalender-Grand-Slam, dem Gewinn aller vier Major-Turniere innerhalb eines Kalenderjahrs. Nun, gut fünf Monate später, kann Medwedew Djokovic an der Spitze der Weltrangliste verdrängen.

Gewinnt der 25-jährige Russe das ATP-500-Turnier im mexikanischen Acapulco, stösst er als dritter Russe nach Jewgeni Kafelnikow und Marat Safin an die Weltranglistenspitze vor. Medwedew wäre die 27. Nummer 1 der Welt seit Einführung des Rankings 1973, der erste Neuling seit Andy Murray 2016. Der Rumäne Ilie Nastase war die erste Weltnummer 1.

Im letzten Herbst hinderte Medwedew Djokovic am 21. Grand-Slam-Sieg. Keystone

Novak Djokovic bestreitet zeitgleich das ATP-500-Turnier in Dubai, das er bisher sechs Mal gewonnen hat. Für den 34-jährigen Serben ist es der erste Auftritt seit seiner spektakulären Ausweisung aus Australien im Januar, wo ihn die Regierung als Gefahr für die öffentliche Sicherheit bezeichnet hatte, weil er sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will.

Wie Medwedew Djokovic verdrängt Medwedew erreicht den Final und Djokovic gewinnt nicht den Titel. Medwedew erreicht den Halbfinal, Djokovic verpasst den Final. Medwedew erreicht den Viertelfinal, Djokovic verpasst den Halbfinal. Medwedew erreicht die zweite Runde, Djokovic verpasst den Halbfinal. Medwedew verliert in der Startrunde, Djokovic verpasst die Viertelfinals.

Selbst dann, wenn Djokovic die Spitzenposition verteidigen kann, bleiben Medwedews Aussichten gut, die Führung in den kommenden Wochen doch noch zu übernehmen. Denn derzeit ist für die Teilnahme an den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells (ab dem 7. März) und Miami (ab dem 21. März) eine Impfung gegen das Coronavirus Voraussetzung. Stand jetzt kann Djokovic an beiden Turnieren nicht teilnehmen.

Djokovic stiess erstmals am 4. Juli 2011 an die Spitze der Weltrangliste vor, die er inzwischen während 360 Wochen angeführt hat, seit dem 24. August 2020 ohne Unterbruch. Kein Spieler stand länger an der Spitze des Männertennis. Djokovic ist auch einer von nur vier Spielern, die seit Januar 2004 das Ranking anführten. Damals verdrängte Roger Federer nach seinem ersten Triumph bei den Australian Open den um ein Jahr jüngeren Amerikaner Andy Roddick, der inzwischen längst zurückgetretenen ist Der Schweizer führte das Ranking während 310 Wochen an. Der Spanier Rafael Nadal kommt auf 310, der Brite Andy Murray auf 41 Wochen.