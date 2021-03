Tennis Ex-Doppel-Partner Yves Allegro über Federers Rückkehr: «Wie eine Droge, die Roger sicher vermisst hat» Als Teenager teilten Roger Federer und Yves Allegro eine Wohnung, sie wurden Freunde und gewannen gemeinsam Titel. Im Sommer schickte Federer seine Kinder in ein von Allegro mitorganisiertes Tenniscamp. Was Jugendfreund Allegro zu Federers Rückkehr sagt.

Simon Häring 09.03.2021, 16.00 Uhr

«Yves war der Chef. Ich machte, was er mir sagte – immerhin ist er drei Jahre älter als er», erinnerte sich Roger Federer einmal an die Zeit, in der er sich als Teenager mit Yves Allegro, Sven Swinnen und Michael Lammer eine Wohnung teilte. «Mein Zimmer war auch das Fernsehzimmer», sagt Allegro. Er musste Federer jeweils aus dem Raum schicken, weil dieser sonst die ganze Nacht Playstation gespielt hätte. Später gewannen Allegro und Federer zusammen zwei Doppel-Titel, geblieben ist eine Freundschaft. Letzten Sommer schickte Federer seine vier Kinder in ein von Allegro organisiertes Tenniscamp in Verbier. Inzwischen ist der Walliser Trainer von Leandro Riedi, der 2020 den bei den French Open den Junioren-Final erreichte, wo er seinem Landsmann Dominic Stricker unterlag.



Was traut Yves Allegro seinem Jugendfreund zu? «Das Tennisspielen hat er sicher nicht verlernt, da mache ich mir keine Sorgen. Aber so lange keine Matches zu spielen, ist auch für Roger eine völlig neue Situation.» Federer selber sagte, er sei noch weit von seiner Bestform entfernt, fühle sich aber gut genug, um in Doha anzutreten. Es gebe viele Fragen, sagt Allegro: «Wie reagiert das Knie? Wie geht er damit um, dass es viel weniger Zuschauer hat? Roger hat seit zwanzig Jahren nicht mehr vor so wenigen Menschen Tennis gespielt.» Kein Problem, sagt Federer: «Wenn ich in der Schweiz trainiere, hat es auch keine oder nur sehr wenige Zuschauer.» Komisch werde es wohl erst, wenn das Turnier in die entscheidende Phase gehe.



Der Körper ist das eine, der Kopf das andere. Allegro sagt: «Roger wird im Sommer 40. Je älter man wird, desto mehr denkt man nach. Das darf man nicht unterschätzen. Es wird spannend, zu sehen, wie Roger auf den Stress eines Breakballs oder bei Matchbällen reagiert. Diese Situationen lassen sich im Training nicht simulieren.» Allegro sagt aber auch:



«Der Stress ist wie eine Droge, die Roger sicher vermisst hat. Es ist also nicht nur negativer Stress, sondern auch positiv. Denn es ist schwierig, dieses Gefühl im ‹normalen Leben› wieder zu finden.»



Mit 2017, als Federer nach einem halben Jahr Pause sein erstes Turnier, die Australian Open, gewinnen konnte, sei die Situation nicht vergleichbar, weil Federer dort körperlich in Bestform gewesen sei. «Aber mit seiner Spielintelligenz kann Roger viele Gegner schlagen, auch wenn er nicht bei 100 Prozent ist, und wenn er gut serviert.» Und doch hofft Allegro, dass sich ein Effekt von damals wieder einstellen wird, als Federers Rückkehr im 18. Grand-Slam-Titel gipfelte «Damals hat Roger nicht kalkuliert, nicht nachgedacht.» Danach sei er immer mehr alten Muster verfallen. «Deshalb bin ich gespannt, ob er nun wieder mit mehr Risiko spielen wird.»



Traut er Federer zu, noch einmal das Rad der Zeit aufzuhalten, und noch einmal um grosse Titel spielen zu können? Allegro: «Es wird nicht einfacher, das ist logisch. Aber ein grosser Spieler wie Roger kann so lange Turniere gewinnen, wie er spielt und daran glaubt.» Pete Sampras zum Beispiel habe 2002 in Wimbledon bereits in der zweiten Runde gegen George Bastl verloren. «Da dachten alle, es sei vorbei. Und drei Monate später gewann Sampras die US Open.» Federers fünfter und letzter Erfolg in New York liegt 13 Jahre zurück, bei den Olympischen Spielen, vor allem aber in Wimbledon sei mit seinem ehemaligen Mitbewohner zu rechnen.