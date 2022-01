Novak Djokovic: Australiens Premierminister droht mit Rückweisung

Tennis Australiens Premierminister droht ungeimpftem Novak Djokovic: «Dann sitzt er im ersten Flieger zurück» Dass der gegen das Coronavirus nicht geimpfte Novak Djokovic für die Australian Open eine Ausnahmebewilligung erhält, stösst in Australien und unter Spielerkollegen auf Kritik. Auch das Verfahren ist fraglich. Und Australiens Premierminister droht mit Verweigerung der Einreise. Simon Häring 4 Kommentare Aktualisiert 05.01.2022, 13.04 Uhr

Novak Djokovic würde für die Australian Open von der Impfpflicht befreit. Keystone

Wer bei den Australian Open antreten will, muss vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. So wollen es die Behörden, so will es auch der Organisator. Es sei denn, es liegen gewichtige medizinische Gründe vor, die eine Impfung verunmöglichen. Davon betroffen ist ausgerechnet der beste Tennisspieler der Gegenwart und 20-fache Grand-Slam-Sieger: der Serbe Novak Djokovic. Nach einem monatelangen Eiertanz gab der 34-Jährige am Dienstag bekannt, dass er dank Spezialbewilligung seinen Titel verteidigen kann. Bereits am Mittwochabend Ortszeit wird er in Melbourne erwartet. Auch von der 14-tägigen Hotelquarantäne ist Djokovic befreit.

Australiens Behörden haben der Bevölkerung in den letzten zwei Jahren mehrfach lange und strikte Lockdowns verordnet, während 19 Monaten waren die internationalen Grenzen geschlossen, Zehntausende Australier waren an der Rückkehr gehindert, Familien getrennt. Wer einreisen wollte, musste dafür tausende Dollar zahlen und 14 Tage in ein Quarantänehotel.

«Es ist patriotische Pflicht, Djokovic auszubuhen»

Entsprechend sorgt Novak Djokovics Befreiung von der Impfpflicht für Empörung. Schliesslich hatte der stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaats Victoria kürzlich noch gesagt: «Medizinische Ausnahmen sind kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler.» Nicht nur in den sozialen Medien und den Kommentarspalten stösst die Ankündigung auf Unverständnis. Der frühere Präsident der australischen Ärztevereinigung, Stephen Parnis, sagte: «Es ist mir egal, wie gut er als Tennisspieler ist. Wenn er sich weigert, sich impfen zu lassen, sollte er nicht reingelassen werden. Es ist eine erschreckende Botschaft an Millionen Australier.» Die Sportjournalistin Samantha Lewis bezeichnete es als «patriotische Pflicht», Djokovic während seines gesamten Aufenthalts in Australien auszubuhen.

Unbeantwortet ist auch die Frage, mit welcher medizinischen Begründung Djokovic von der Impfpflicht befreit wurde. Australiens Gesundheitsamt nennt dafür folgende Eventualitäten. Erstens: eine schwere entzündliche Herzerkrankung innerhalb der letzten drei Monate. Zweitens: Eine akute Erkrankung. Drittens: Eine starke Reaktion auf eine Coronaimpfung - ohne die Möglichkeit einer Immunisierung mit einem alternativen Vakzin.

Der Turnierdirektor Craig Tiley wies in australischen Medien auf die vierte Möglichkeit hin: eine Covid-19-Erkrankung innerhalb der letzten sechs Monate. Das ist durchaus denkbar. Novak Djokovic pausierte im letzten Halbjahr je zwei Mal für 4 Wochen und einmal sogar für 7 Wochen. Es würde sich um eine so genannte Reinfektion handeln. Djokovic hatte sich im Sommer 2020, als noch kein Impfstoff auf dem Markt war, während der von ihm initiierten Adria-Tour, einer Turnierserie auf dem Balkan, mit dem Virus infiziert. Doch diese Erkrankung liegt bereits zu weit zurück, um als Genesener von der Impfpflicht in Australien entbunden zu werden.

Auch Australiens Premierminister Scott Morrison hat sich inzwischen in die Debatte eingeschaltet. Er sagte am Dienstag, dass die Grenzbehörde im Prüfverfahren übergangen worden sei. Djokovic müsse glaubhaft belegen können, dass er Anspruch auf Befreiung von der Impflicht habe. «Kann er das nicht, sitzt er im ersten Flieger zurück», stellte Morrison klar. Zwar haben der Bundesstaat Victoria und Tennis Australia grünes Licht gegeben, über die Einreise entscheidet aber die Regierung des Commonwealth.

Djokovic geniesst an der Adria-Tour 2020 das Bad in der Menge. Keystone

Dossier von Djokovics Vertrauensärzten massgebend

Kritisch betrachtet wird auch das Prüfverfahren. Tennis Australia weist darauf hin, dass die Dossiers anonymisiert und von zwei unabhängigen Expertengremiem, bestehend aus Immunologen und Infektiologen, geprüft worden seien. Damit ist de facto ausgeschlossen, dass Novak Djokovic von der Impfpflicht befreit worden ist, weil er Novak Djokovic heisst. Dennoch ist zweifelhaft, wie betrugssicher das Verfahren tatsächlich ist. Erstellt wurde das Gesuch von Djokovics Vertrauensarzt, der in Lohn und Sold des Serben steht. Für das australische Expertengremium bildete dieses Dossier die Entscheidungsgrundlage. Persönlich hat es Djokovic nicht untersucht.

Erstaunte Reaktionen löst die Entscheidung in Spielerkreisen aus. Der Doppelspezialist Jamie Murray sagte zu britischen Medien: «Wenn ich nicht geimpft wäre, hätte ich wohl keine Ausnahmebewilligung erhalten.» Gemäss Turnierdirektor Craig Tiley hätten von den über 3500 Personen, die im Zusammenhang mit den Australian Open nach Melbourne reisen, 26 eine Befreiung von der Impfpflicht beantragt, die meisten wegen einer kürzlich durchgemachten Erkrankung, nur eine Handvoll wurde bewilligt.

Gewohnt deutliche Worte fand der australische Ex-Profi und heutige TV-Experte Sam Groth: «Djokovic ist einer der Grössten der Geschichte. Aber mit Grösse kommt Verantwortung und dort versagt er regelmässig. Er lässt seine Kollegen im Stich und lacht ins Gesicht der Menschen in Victoria.»

Wie schwierig faire Lösungen sind, zeigen zwei andere Beispiele. Der erst 17-jährige Inder Aman Dahiya zum Beispiel kann nicht am Juniorenturnier teilnehmen, weil die Impfung in seiner Heimat noch nicht freigegeben ist. Und einige russische Spielerinnen und Spieler müssen ebenfalls von einer Reise absehen, weil der russische Impfstoff Sputnik in Australien nicht zugelassen ist. Andere Ungeimpfte wie der Amerikaner Tennys Sandgren und der Franzose Pierre-Hugues Herbert haben ihre Teilnahme abgesagt, weil sie nicht geimpft sind und die Ausnahmebedingungen nicht erfüllen.

Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley muss sich erklären. Joel Carrett / EPA

Tiley wünscht sich Klarheit von Djokovic

Djokovic hat sich bisher auf den Standpunkt gestellt, seine medizinischen Angelegenheiten seien Privatsache. Dennoch legte ihm Turnierdirektor Craig Tiley öffentlich ans Herz, reinen Tisch zu machen, indem er sagte: «Es wäre sicher sehr hilfreich, wenn Novak erklären würde, auf welcher Grundlage er die Ausnahmegenehmigung beantragt und erhalten hat.»

Die sonst betont unaufgeregte Zeitung «The Canberra Times» fasste die Stimmungslage in Australien wie folgt zusammen: «Heben Sie die Hand, wenn Sie wirklich überrascht sind, dass Djokovic eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten hat. Entsetzt? Vielleicht. Wütend? Ja. Frustriert, enttäuscht, angewidert, das Gefühl, als hätten wir alle gerade eine massive Ohrfeige bekommen.» Bis Djokovic sich nicht erklärt, was er bisher abgelehnt hat, sind die Meinungen über ihn in Australien gemacht.

