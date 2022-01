Tennis Eine Gefahr für die Sicherheit – weshalb Novak Djokovic erneut das Visum entzogen worden ist Der australische Einwanderungsminister hat Novak Djokovic erneut das Visum entzogen. Damit ist das letzte Wort in der Affäre aber noch nicht gesprochen. Der Serbe wird an einem unbekannten Ort untergebracht und von zwei Polizisten bewacht. Simon Häring 1 Kommentar 14.01.2022, 16.30 Uhr

Alex Hawke entzog Novak Djokovic am Freitagabend erneut das Visum. Mick Tsikas / AP

Vier Tage liess sich Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke Zeit, um über das Schicksal von Novak Djokovic zu entscheiden. Am Freitagabend um 17.55 Uhr Ortszeit machte er von seiner Discretionary Power Gebrauch und entzog dem Tennisspieler erneut das Visum. Er begründete das damit, dass der gegen das Coronavirus nicht Geimpfte, aber seit Mitte Dezember mutmasslich Genesene eine potenzielle Gefahr für die australische Bevölkerung darstelle.

Gegen diese Entscheidung gingen Djokovics Anwälte mit einer einstweiligen Verfügung vor. Noch am Freitagabend tagten die Parteien. Um 23.15 Uhr, nach drei Stunden Verhandlung, ordnete Richter Anthony Kelly mit Verweis auf ein mögliches Medienspektakel, Djokovic sei an einem unbekannten Ort unterzubringen. Er wird dabei aber immer von zwei Polizisten der Grenzbehörden bewacht werden. Djokovics Anwälte haben nun bis Samstag, 10 Uhr Zeit, ihre Argumente schriftlich darzulegen. Am Sonntagmittag Ortszeit findet der Prozess statt.

Die Zeit für Novak Djokovic wird knapp. Bis am Montag braucht der Serbe eine endgültige Entscheidung, um doch noch an den Australian Open teilnehmen zu können. Mark Baker / AP

Djokovic als Symbol der Impfskeptiker in Australien

Seine Anwälte hatten mit Verweis auf die am Montag beginnenden Australian Open, bei denen Djokovic Titelverteidiger ist und im Einsatz stehen würde, auf ein schnelleres Verfahren gedrängt. Sie hätten erst um 18.00 Uhr erfahren, weshalb Djokovic diesmal das Visum entzogen worden sei. Demnach fürchte Hawke eine «Anti-Impf-Stimmung». Werde der nicht geimpfte Djokovic nicht ausgewiesen, könne er zum Symbol der Impfskeptiker werden und damit eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellen.

Dass diese Angst nicht ganz unbegründet ist, zeigten die letzten Tage. Nach dem ersten Prozess vom Montag waren Hunderte Anhänger Djokovics durch die Strassen Melbournes gezogen, es kam dabei zu Scharmützeln mit der Polizei, die Pfefferspray einsetzten musste.

Zur Erinnerung: Im ersten Prozess hatte das Gericht den Entzug des Visums als verfahrens- und rechtswidrig taxiert, weil Djokovic bei seiner Ankunft kurz vor Mitternacht und im darauffolgenden stundenlangen Verhör am Flughafen nicht genügend Zeit eingeräumt worden sei, um seine Berater zu konsultieren.

Verhandelt wurden also die Umstände, die zum Entzug des Visums geführt hatten, nicht aber die Frage, ob dieser gerechtfertigt war. Ausländer sind bei der Einreise nach Australien nur dann von der Impfpflicht befreit, wenn eine schwere Erkrankung innerhalb der letzten drei Monate vorliegt. Oder nach einer gravierenden Reaktion auf eine Coronaimpfung.

Beides ist bei Djokovic nicht der Fall. Eine kürzlich erfolgte Infektion, wie sie der Serbe geltend macht, gilt nur dann als Kontraindikation für die Impfung, wenn der Verlauf schwer gewesen ist. Djokovic gab an, keine Symptome gezeigt zu haben. Dieser Umstand dürfte am Sonntag zentral sein.

Isolation missachtet und falsche Angaben bei Einreise

Nach Urteilsverkündung hatte das Gericht alle Unterlagen zugänglich gemacht. Erst dadurch wurden weitere Ungereimtheiten bekannt. Unter anderem, dass Djokovic am 16. Dezember in Belgrad positiv getestet worden sein soll. Im Wissen darum und ohne den Journalisten davon in Kenntnis zu setzen, hatte er danach der französischen Sportzeitung «L’Equipe» ein Interview gewährt und damit gegen die Isolationspflicht verstossen. Djokovic bezeichnete dies als «Fehleinschätzung».

Am Donnerstag wurde von einem Nachrichtenportal kolportiert, auch spanische Behörden hätten Ermittlungen gegen Djokovic aufgenommen. Der Verdacht: illegale Einreise. Am 25. Dezember war er dabei gefilmt worden, wie er in den Strassen Belgrads Tennis spielte. Danach hatte er sich in seiner Wahlheimat Marbella auf die neue Saison vorbereitet. Als Ungeimpfter hätte er für die Einreise allerdings eine Bewilligung einholen müssen.

Stattdessen reiste Djokovic am 4. Januar von Málaga über Dubai nach Melbourne, wo er kurz vor Mitternacht am Flughafen Tullamarine landete. Dass er in den 14 Tagen vor seiner Ankunft von Serbien nach Spanien gereist war, unterschlug Djokovic in seiner Reiseerklärung, die in seinem Namen von seiner Agentin Elena Cappellaro ausgefüllt worden war. Bei der Einreise falsche oder irreführende Angaben zu machen, ist eine schwere Straftat, die mit bis zu 12 Monaten Haft bestraft werden kann und auch den Entzug des Visums rechtfertigen würde. Djokovic sagte dazu: «Das war ein menschlicher Fehler in herausfordernden Zeiten.»

Verhandelt wird der Fall am Federal Court, Australiens Bundesgericht. Als Richter wurde David O’Callaghan eingesetzt. Er muss darüber befinden, ob Djokovic das Visum erneut zu Unrecht entzogen worden ist. Oder ob der 20-fache Grand-Slam-Sieger Australien verlassen muss. Dann drohen ihm auch noch drei Jahre Einreisesperre.

Australiens Einwanderungsminister annulliert Visum von Djokovic.

