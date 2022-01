Diese Fragen muss Novak Djokovic im Schauprozess beantworten

Tennis Diese heissen Fragen muss Novak Djokovic im Schauprozess in Australien beantworten Am Sonntag um Mitternacht Schweizer Zeit beginnt die Anhörung im Prozess, in dem Novak Djokovic beweisen will, dass seine Ausweisung aus Australien widerrechtlich war. Was im Prozess für den 34-jährigen Tennisspieler spricht – und was gegen ihn. Eine Übersicht. Simon Häring 1 Kommentar 09.01.2022, 16.00 Uhr

Ab Mitternacht Schweizer Zeit wollen Novak Djokovic und seine Anwälte beweisen, dass ihm zu Unrecht das Visum entzogen und die Einreise nach Australien verweigert worden sei. Derzeit sitzt der 34-Jährige in einem Quarantänehotel. Im Schauprozess, der via Videokonferenzdienst Teams von jeder und jedem und von überall auf der Welt verfolgt werden kann, muss der Serbe Antworten auf folgende Fragen liefern. Eine Übersicht.

Novak Djokovic will auf juristischem Weg seine Ausweisung aus Australien und die Teilnahme an den Australian Open erwirken. Keystone

Djokovic verkündete am 4. Januar, er reise mit einer Spezialbewilligung nach Australien. Dort darf nur einreisen, wer als vollständig geimpft gilt, oder belegen kann, dass er sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann. Das löste in Australien grosse Empörung aus, Premierminister Scott Morrison kündigte umgehen an, wenn Djokovic seinen Anspruch nicht glaubhaft machen kann, sitze er «im ersten Flieger zurück».

Tatsächlich wurde Djokovic bei seiner Ankunft am Mittwoch kurz vor Mitternacht Ortszeit festgesetzt, ihm wurde das Visum entzogen und er wurde angewiesen, Australien innerhalb von 24 Stunden wieder zu verlassen. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic kündigte umgehend an, man werde «für Novak Djokovic, für die Gerechtigkeit und die Wahrheit» kämpfen. Mit einer einstweiligen Verfügung verhinderte der Tennisspieler die umgehende Ausweisung und erhielt aufschiebende Wirkung.

Seither harrt er in einem Quarantänehotel aus, während dort und in seiner Heimat Anhänger täglich gegen die drohende Ausweisung demonstrieren.

Djokovics Visum ist abgelehnt. CH Media Video Unit

Nach Ansicht der Grenzbehörden bestehen Zweifel daran, dass Djokovic sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann. Grund dafür dürften auch seine kritischen Äusserungen dazu in den letzten Monaten gewesen sein. Djokovic soll nur eine Bescheinigung über eine Covid-19-Infektion Mitte Dezember mitgeführt haben, bestätigt vom Insitute of Public Health of Serbia. Bereits zuvor hatten zwei unabhängige Gremien im Auftrag von Tennis Australia, dem Organisator der Australian Open, und des Bundesstaats Victoria das Gesuch gutgeheissen. Doch für den Grenzverkehr zeichnet die Bundesregierung verantwortlich.

Diese sagt mit Verweis auf den Biosecurity Act, eine Infektion sei kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Djokovic habe nicht den Nachweis erbracht, dass eine Kontraindikation gegen eine Impfung vorliege.

Novak Djokovic in der Nacht des 5. auf den 6. Januar am Flughafen Tullamarine in Melbourne beim Versuch, einzureisen AP

Djokovic argumentiert, er sei am 16. Dezember 2021 positiv auf Covid-19 getestet worden. Ihm liegen zwei Schreiben vom Immigration Office vor, die ihm bestätigen, dass er die Anforderungen für eine Einreise erfülle.

Zudem verweist er auf die Australian Technical Advisory Group of Immunisation (ATAGI), die eine kürzliche Infektion als Kontraindikation für eine Impfung aufführt. Er weist darauf hin, dass sein Gesuch von zwei Expertengremien gutgeheissen worden sie, die vom Organisator der Australian Open und vom Bundesstaat Victoria eingesetzt worden waren. Djokovic moniert zudem, während der nächtlichen Einvernahme sei es zu «zahlreichen juristischen Formfehlern» durch die Behörden gekommen.

Djokovic steht der Schulmedizin skeptisch gegenüber und glaubt an die Selbstheilungskräfte. Deshalb schob er eine Operation am Ellbogen lange vor sich her, ehe er sich im 2018 in der Schweiz unters Messer legte.

In einem Interview mit der britischen Zeitung «Daily Telegraph» sagte er später, er sei in den Tagen danach immer wieder in Tränen ausgebrochen. «Immer wenn ich daran dachte, kam es mir vor, als hätte ich versagt.» Auch Impfungen gegenüber ist Djokovic skeptisch eingestellt.

Novak Djokovic am 14. Dezember mit Nigel Hayes-Davis, der an diesem Tag noch positiv auf das Coronavirus getestet werden sollte.

Die Beweisführung stützt im darauf ab, dass Djokovic am 16. Dezember positiv getestet worden sei. Das ist in mehrfacher Hinsicht problematisch: Einerseits nahm der Serbe an diesem Tag und am Tag darauf an mehreren Veranstaltungen teil, bei denen keine Schutzvorkehrungen getroffen worden sind und er sich unter anderem ohne Maske zu tragen, mit Kindern hat fotografieren lassen, in Wissen um eine mögliche Infektion.

Am 14. Dezember hatte sich Djokovic im Rahmen des Basketballspiels von Roter Stern Belgrad gegen Barcelona mit Nigel Hayes-Davis fotografieren lassen. Kurz darauf war der Amerikaner positiv getestet worden. Djokovic wusste also um die Möglichkeit, sich angesteckt zu haben und liess sich wohl deshalb am 16. Dezember testen, obwohl er keine Symptome zeigte. Dass er sich nicht vorsorglich in Quarantäne begeben hat, muss ihm als Fahrlässigkeit ausgelegt werden. Was das mit Australien zu tun hat? Nach Biosecurity Act kann ein Visum entzogen werden, wenn der Halter «eine Gefahr für die Gesundheit» der Australier darstellen könne.

Am Tag, an dem Novak Djokovic sich mit Verdacht auf eine Infektion testen liess, nahm er an einer Ehrung teil. Screenshot Twitter

Tennis Australia leitete ungeimpfte Spieler in einem Schreiben an, wie sie vorgehen müssen, um dennoch am Turnier teilnehmen zu können. Von den Behörden des Bundesstaats Victoria wurde man in zwei Schreiben im November darauf hingewiesen, dass eine Genesung alleine nicht von der Impfpflicht befreit und eine zusätzlich zwingend belegt werden muss, dass eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Der Verband gab diesen Hinweis nur als Empfehlung, nicht aber als Pflicht weiter.

Mit diesem Schreiben erklärt Tennis Australia das Vorgehen für die Einreise.

Mit der Bekanntgabe, dass sich Djokovic am 16. Dezember infiziert haben soll, hat sich das Mantra der Gleichbehandlung als Makulatur entpuppt. Denn Gesuche mussten bis spätestens 10. Dezember eingereicht werden. Damit stellt sich Djokovic eine neue Hürde in den Weg.

Sollte er seine Einreise durchsetzen können, muss Tiley sich entscheiden: Lässt er Djokovic trotz Verpassen der Frist am Turnier teilnehmen, riskiert er, den Unmut anderer Spieler auf sich zu ziehen. Zieht er die Konsequenz aus der Missachtung seiner eigenen Spielregeln und schliesst Djokovic aus, verliert das Turnier den besten männlichen Tennisspieler der Gegenwart, den Titelverteidiger und Tiley den Rückhalt eines Meinungsführers.

Wer sich von der Impfpflicht befreien lassen wollte, musste sein Gesuch bis spätestens 10. Dezember einreichen. Djokovic verpasste das.

Beim Visumsantrag werden keine Fragen zur Gesundheit abgefragt. Es handelt sich um einen Prozess, der nicht an den Impfstatus gekoppelt ist. Das Visum wurde am 18. November erteilt. Um das Flugzeug zu besteigen, ist in der Regel nur ein negatives Testergebnis vorzulegen. Der Impfstatus muss erst bei der Einreise nach Australien offengelegt werden.

Die Frage, ob er sich kurz vor Abreise allenfalls noch hätte impfen lassen, um bei den Australian Open seinen Titel verteidigen zu können, wurde durch die Infektion hinfällig. Erst diese ermöglichte ihm ein Gesuch auf Befreiung von der Impfpflicht. Interessant wäre die Antwort auf die Frage, ob und wie er ohne diese versucht hätte, am Turnier teilzunehmen.

Djokovics Anwälte sind zuversichtlich, die Ausweisung für ungerechtfertigt erklären zu können. Ihre Strategie ist darauf ausgelegt, der Grenzbehörde juristische Formfehler nachzuweisen. Michael Todd, früher in Australien auf Migrationsrecht spezialisierter Anwalt, sieht darin die einzige Chance, das Gericht davon zu überzeugen, den Entscheid umzustossen.

Allerdings wendet Todd ein, dass die Grenzbehörden nach Checkliste arbeiten, was es fast unmöglich mache, ihnen Fehler nachzuweisen. Deshalb glaubt er: «Djokovics Einsprache entbehrt jeglicher Grundlage.»

Unwahrscheinlich scheint ist dieses Szenario: Djokovic darf unter Auflage der Einhaltung einer 14-tätigen Quarantäne zwar einreisen, kann aber nicht am Turnier teilnehmen. Nicht ganz auszuschliessen ist, dass Djokovic aus Protest nicht antreten würde, wenn die Beschwerde akzeptiert würde.

Sicher ist: Unabhängig vom Ausgang des Prozesses wird es kaum Sieger und sehr viele Verlierer geben: Djokovic, einige Behörden, Turnierdirektor Craig Tiley, die Australian Open, der Sport und nicht zuletzt die Zuschauer.

