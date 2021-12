Belinda Bencic an Covid-19 erkrankt: «Verspüre starke Symptome»

Tennis Belinda Bencic wurde nach Ausflug nach Abu Dhabi positiv auf Corona getestet, sie sagt: «Ich verspüre starke Symptome» Belinda Bencic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gibt die Tennisspielerin auf den Sozialen Medien bekannt. Bencic, die vollständig geimpft ist, droht den Start in die neue Saison zu verpassen. Simon Wespi, Simon Häring 21.12.2021, 16.32 Uhr

Belinda Bencic ist an Covid-19 erkrankt und wird den Start in Australien verpassen. Keystone

Belinda Bencic ist an Covid-19 erkrankt. Dies gab die Olympiasiegerin und Schweizer Sportlerin des Jahres am Dienstag auf den Sozialen Meiden bekannt. Dort schreibt die Tennisspielerin:

Ich wollte nur ein kurzes Update geben, dass ich leider, obwohl ich vollständig geimpft bin, vor kurzem positiv getestet wurde. Ich isoliere mich derzeit und ergreife alle Vorsichtsmassnahmen, um dies so gut wie möglich zu überstehen, da ich ziemlich starke Symptome verspüre. Der Zeitpunkt ist nicht ideal, da ich mich in den letzten Zügen meiner Vorbereitungen für die Australian Open befand. Ich werde mich auf den Weg machen, sobald ich wieder gesund bin und die Isolationsphase hinter mir habe.

Wie Rafael Nadal, der ebenfalls in Abu Dhabi an einem Einladungsturnier spielte und möglicherweise dort mit dem Virus in Kontakt kam, traf es nun auch die 24-jährige Ostschweizerin. Am Rande ihres Aufenthalts im Wüstenemirat hatte Bencic noch die Scheich-Zayid-Moschee besucht.

Bencic hat sich Anfang November den Impfstoff von Johnson & Johnson verabreichen lassen, wie sie gegenüber CH-Media bestätigte. Bencic nutzte die erste Gelegenheit nach dem Saisonende, sich impfen zu lassen. Ein cleverer Zeitpunkt. Denn: «Danach lag ich drei Tage flach», sagte sie.

Schon in diesem Jahr hatte Bencic Pech: Sie musste sich vor den Australian Open für 14 Tage im Hotelzimmer in Quarantäne begeben, weil sie mit einem Flugzeug nach Melbourne eingereist war, in welchem das Coronavirus eingeschleppt wurde.

Australian Open nicht in Gefahr

Das Programm von Bencic sah vor, dass sie ab dem 3. Januar in Adelaide aufschlägt und ab dem 10. Januar in Sydney zu Gast ist. Zumindest die Teilnahme in Adelaide dürfte kaum mehr möglich sein. Das erste Highlight des neuen Jahres, die Australian Open ab 17. Januar, ist nicht gefährdet. Bencic befindet sich nun wohl in Dubai in Isolation. Dort wollte sich die 24-Jährige den letzten Schliff für die neue Saison holen und die Feiertage verbringen.