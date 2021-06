Belinda Bencic: Final in Berlin, Trennung von Vater Ivan

Nach Finaleinzug in Berlin «Mit Papi mache ich derzeit Pause»: Belinda Bencic trennt sich von ihrem Vater Ivan als Trainer – das exklusive Gespräch Belinda Bencic steht beim Rasenturnier in Berlin im Final, zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Adelaide. Nicht mehr dabei ist ihr Vater Ivan.

Simon Häring 19.06.2021, 15.30 Uhr

Nach einem 7:5, 6:4-Erfolg gegen die Französin Alizé Cornet (31, WTA 63) steht Belinda Bencic beim Rasenturnier in Berlin im Final, zum zweiten in diesem Jahr nach Adelaide zu Beginn der Saison. Bencic greift nach ihrem fünften Turniersieg, dem ersten seit Herbst 2019 in Moskau. Nach Berlin begleitet haben die 24-Jährige ihr Fitnesstrainer und Freund, Martin Hromkovic, und der Deutsche Sebastian Sachs. Bei Turnieren künftig nicht mehr dabei ist ihr Vater Ivan Bencic, wie Bencic im exklusiven Interview nach ihrem Final-Einzug in Berlin zu dieser Zeitung sagte.

Hätten Sie erwartet, dass es auf Rasen so gut läuft?

Schwierige Frage. Ich hatte es natürlich gehofft, dass mein Spiel auf Rasen gut sein wird. Ich weiss, dass es auf Rasen funktioniert und dass ich mich genau so fühle wie in den früheren Jahren. Ich habe mich darauf gefreut und darauf gehofft. Und ich fühle mich wirklich wohl auf dem Platz, das zeigt sich auch in den Resultaten. Ich brauche diese engen Spiele, die ich gewinne, um in Fahrt zu kommen. Es ist sehr positiv und es freut mich, dass ich schon im ersten Rasenturnier im Final stehe. Ich hoffe, dass mir das Selbstvertrauen bringen wird.

Wie sehr haben Sie es vermisst, auf Rasen zu spielen?

Ich kam schon am Freitag nach Berlin, und habe dann trainiert. Aber für mich ist es nie ein Problem, mich auf Rasen anzupassen. Das fühlt sich sehr natürlich an, und ich brauche nicht viel Zeit. Beim Wechsel von Hartplatz auf Sand ist das anders. Wenn man dieses gute Gefühl schon im Training hat, nimmt man es auf den Platz mit. Allerdings muss man sagen: Ich hatte in der ersten Runde eine unangenehme Gegnerin, die sehr gut serviert hat. Ich war nicht gerade eingerostet, aber es war nicht so einfach, wie ich mir das erhofft hatte.

Sie spielen nun am Sonntag den Final, sind aber in der nächsten Woche in Eastbourne gemeldet, und im Anschluss ist Wimbledon. Haben Sie sich schon entschieden, ob Sie Eastbourne nun auslassen werden?

Schon 2019 stand ich vor dieser Entscheidung. Damals spielte ich am Sonntag den Final in Mallorca und am Montag musste ich dann in Eastbourne gleich zwei Einzel an einem Tag spielen. Der einzige Unterschied, den es nun gibt, ist, dass ich in Eastbourne in der ersten Runde ein Freilos hätte, und erst am Montag spielen würde. Ich habe nun mit meinem Team gesprochen, mit Martin und Sebastian Sachs. Ich möchte mich nun auf den Final konzentrieren und wir werden erst danach entscheiden, ob ich in Eastbourne spielen werde. Es ist ja auch möglich, dass ich erst am Dienstag im Einsatz stehen würde. Es wäre natürlich schade, zu verzichten. Es ist ein Rasenturnier, das ich nicht gerne auslasse. Und dazu habe ich dort 2015 auch mein erstes Turnier überhaupt gewonnen. Es wird eine schwierige Entscheidung.



Kommende Woche reisen Sie nach Grossbritannien weiter. Welche Quarantänebestimmungen müssen Sie dort beachten?



Wir haben eine Ausnahmeregel und müssen nicht in die Quarantäne, bewegen uns aber in einem «Quarantine Environment», also in einer Blase. Wir dürfen nicht aus dem Hotel, auch nicht in Eastbourne, wo es gleich vor dem Hotel eine wunderschöne Route für Spaziergänge hat. Das ist der Kompromiss: nur Hotel und Tennisanlage.



Es ist nun nach Stuttgart, Madrid, Rom, Paris und nun Berlin das fünfte Turnier, bei dem Sie mit dem Deutschen Sebastian Sachs als Trainer zusammenarbeiten. Planen Sie nun langfristig mit ihm?



Es geht auf jeden Fall weiter, das ist mein Wunsch, ich bin sehr zufrieden, wie es läuft mit ihm, auch in den Trainings und bei den Turnieren. Seit ich mit ihm zusammenarbeite, habe ich in Stuttgart und Madrid gut gespielt, in Paris war die erste Runde gut, die zweite nicht. Und nun stehe ich hier im Final. Ich möchte sehr gerne mit ihm weiterarbeiten, auch wenn ich es ihm nicht einfach mache, weil ich nun schon einige Spiele erst mit 7:6 im dritten Satz gewonnen habe.

Wird ihr Vater Ivan in Wimbledon wieder dabei sein?

Mit Papi mache ich derzeit gerade Pause. Er wird nun weniger an die Turniere reisen, wir haben das gemeinsam so abgesprochen. Er wird eine Art Supervisor sein. Er vertraut mir bei dieser Entscheidung voll und wird mich immer unterstützen, jetzt einfach mehr als Papi. Ich kann immer voll auf ihn zählen. Wenn es nicht nach Plan läuft, wird er mir Tipps geben können, weil er mich in- und auswendig kennt.

Wie sehr haben Sie dieses gute Resultat gebraucht, um zu wissen, dass in Wimbledon für Sie ein sehr gutes Resultat möglich ist?



Das Selbstvertrauen auf Rasen habe ich, das hatte ich schon in den letzten Jahren. Aber es ist gut, wieder eine Bestätigung zu haben nach einem Jahr, in dem wir nicht auf Rasen gespielt habe. Deswegen ist es mega wichtig, dass ich nun ein gutes Resultat vorweisen kann. Wimbledon ist der Schwerpunkt. Ich freue mich sehr. Auch, dass es dort Zuschauer haben wird. Das wird sehr speziell für mich.