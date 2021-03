Liveticker- und Stream Auf Roger Federer wartet der nächste Stresstest, er sagt: «Mir ging so viel durch den Kopf, dass ich mental müde wurde» Roger Federer trifft in den Viertelfinals von Doha auf den Georgier Nikolos Basilaschwili (29, ATP 42). Es ist der nächste Stresstest.

Roger Federer steht bei seinem Comeback in den Viertelfinals.

Wer ist Federers nächster Gegner?

Nikolos Basilaschwili, 29-jährig, derzeit die Nummer 42 der Welt, vor zwei Jahren noch auf Rang 16. Der Georgier gewann bisher drei ATP-Turniere – zwei Mal in Hamburg, ein Mal in Peking. Betreut wird Basliaschwili vom Deutschen Jan De Witt. Der war früher auch Coach von Viktor Troicki, Gaël Monfils – und Federers Jugendfreund Marco Chiudinelli.

Nächster Gegner von Roger Federer: Nikolos Basilaschwili

Was sagt die Direktbegegnung?

Federer und Basilaschwili trafen bisher erst einmal aufeinander: 2016 liess der Schweizer Basilaschwili in der ersten Runde der Australian Open beim 6:2, 6:1, 6:2 nicht den Hauch einer Chance. Basilaschwili war damals aber auch erst die Nummer 118 der Welt, schaffte erst spät den Vorstoss in die Top 100 der Welt. Federer war lag damals im 3. Rang der Weltrangliste.

Wie lautet Federers Zwischenfazit?

Am Tag vor seiner Rückkehr sei er ziemlich angespannt gewesen. Er sagte: «Mir ging so viel durch den Kopf, dass ich auch mental müde wurde.» Die Erwartungen sei tief gewesen. «Mir fehlen die Matches und die Routine. Nach allem, was in passiert ist, war es ein wunderbares Comeback.»



Die Höhepunkt von Roger Federers Rückkehr gegen Dan Evans. Youtube.com/TennisTV

Welche Erkenntnisse sind zu erwarten?

Federer sagte nach dem Sieg gegen Evans, er sei gegen Ende der Partie sehr müde gewesen. Es war sein erster Match nach zwei Operationen am Knie und über 400 Tagen Pause. Deshalb ist die entscheidende Frage, wie gut sich Federer von dieser Partie erholt zeigt. Tennis-Experte Heinz Günthardt sagte gegenüber «SRF»: «Diese Partie wird Roger spüren.»

