13-jähriger Snowboarder aus dem Aargau startet durch

Talentförderung Eine Snowboardkarriere, die im Aargau beginnt? Ein 13-Jähriger zeigt, wie das geht

Über 40 Tage im Jahr verbring Leo Saraiva auf dem Snowboard. Sergio Saraiva

Plötzlich kam jemand auf ihn zu und wollte wissen, ob aus dem Spass eine Berufung werden soll. Wie an fast jedem Samstag im Winter befand sich Leonardo Saraiva da gerade mit seinem Vater auf der Piste, um Snowboard zu fahren. Seit er drei Jahre alt ist, machen sie das schon so. Ganz normal also. Und doch speziell.

Leonardo Saraiva, von allen Leo genannt, ist Aargauer. Ursprünglich aus Strengelbach, ist er in Safenwil aufgewachsen und zu Hause. Zwar sind Ausflüge in die Berge für ihn seit frühester Kindheit normal, da sein Vater ebenfalls ein leidenschaftlicher Snowboarder ist, und doch ist Leo Saraiva Flachländer und der ­Beginn einer Wintersportkarriere eigentlich nicht selbstverständlich. Aber möglich, wie sein Beispiel zeigt.

Eine Talent Card von Swiss Olympic als Türöffner

Einem Trainer des Zentral Schweizer Schneesportverbands (ZSSV) war aufgefallen, wie gut sich der damals Achtjährige auf dem Snowboard bewegt und wie talentiert er über Schanzen springt. Nachdem er Leo Saraiva ein paar Samstage beobachtet hatte, fragte er ihn, ob er Lust habe, in das Freestyle-Team des ZSSV zu kommen. Nach einem Probetraining war schnell klar: Das passt. Und zwar für beide Seiten.

Leo Saraiva sagt: «Ich möchte mich vor allem immer weiter verbessern.» Sergio Saraiva

Fünf Jahre später ist Leo Saraiva noch immer Teil des Teams. In dieser Saison stand er im Slopestyle – einer Disziplin, in der die Athleten mit dem Snowboard über Schanzen (genannt Kicker) und Rails fahren (man kann sich diese wie Geländerstangen vorstellen) – dreimal auf dem Podest eines U13-Wettkampfs.

Von Swiss Olympic hat er eine Talent Card erhalten. Sie ist die Eintrittskarte für alles, was in Leo Saraivas Lebens jetzt folgen könnte. Weil sie Türen öffnet zu Förderprogrammen und Unterstützung bei der Karriereplanung garantiert.

Erste Sponsoren helfen, die Auslagen zu decken

«Ich möchte mich vor allem immer weiter verbessern», sagt Leo, gefragt, wie es denn weiter gehen soll. Aber natürlich hat auch er schon von Olympischen Spielen geträumt, wie so viele Gleichaltrige, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Der Weg dorthin ist selbstredend weit. Und man stellt sich die Frage: Aus dem Aargau noch etwas weiter, weil die Berge nicht vor der Türe liegen?

Nein, lautet die Kurzantwort der Familie Saraiva – ein kleines Aber gibt es allerdings schon. Vater Sergio sagt: «Natürlich ist die Anreise länger und sind die Spesen etwas höher, wenn ich es mit einem Kind vergleiche, das in der Zentralschweiz wohnt.» Aber die Türen seien genau gleich weit offen, egal woher ein Kind kommt.

Ein Vorteil war vor allem zu Beginn, dass ein Ausflug in die Berge für die Familie Saraiva sowieso normal war und ein Mehraufwand damit gar nicht gross entstand. 2500 Franken kostet eine Saison im ZSSV-Leistungsteam, hinzu kommen Skibillette und Kosten für Übernachtungen und Ausrüstung. Da hilft es, dass Leo bereits erste Sponsoren hat und er beispielsweise vom Sportgeschäft doodah und dem Hersteller Burton im Materialbereich unterstützt wird. Schliesslich reicht ein Snowboard, das er selbst präpariert, pro Saison nicht mehr.

Den verpassten Schulstoff holt er in der Freizeit nach

Nachdem Leo an den Trainingswochenenden zu Beginn oft bei einem Teamkollegen über­nachtete, reist er mittlerweile mehrheitlich selbstständig an. Über 40 Tage im Jahr verbringt er auf Schnee. Auch im Sommer bei Trainings auf dem Gletscher. ­Jeden Montag geht er in Rothrist ins Geräteturnen, am Donnerstagmorgen trainiert er an der Sportmittelschule in Engelberg. Auf dem Trampolin – und im Kraft- und konditionellen Bereich.

Das alles ist nur möglich, weil sich die Schule in Safenwil flexibel zeigt. Leo Saraiva darf für seine sportlichen Aktivitäten fehlen. «Den verpassten Stoff hole ich dann in meiner Freizeit nach», sagt der 13-Jährige. Überhaupt ist von ihm viel Selbstständigkeit gefragt, wenn er oft alleine und mit dem Zug unterwegs ist.

Ein nächster Schritt könnte Leo Saraiva ganz an die Sportschule in Engelberg bringen. Was eine weitere Abnabelung bedeuten würde. Grosse Sorgen bereitet ihm das nicht. Er will vor allem Snowboarden. Weil es das ist, was er am liebsten macht.

