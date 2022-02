Wer räumt ab? Strahlemann Odermatt oder Rebellin Gut-Behrami

Olympia 2022 Der Strahlemann und die Rebellin: Odermatt und Gut-Behrami sollen in China zu den ganz grossen Figuren werden So hoch die Erwartungen bei Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami sind, so unterschiedlich ticken sie. Hier der volksnahe Nidwaldner, dort die distanzierte Tessinerin. Aber ist es so einfach? Martin Probst Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Die Stars im Schweizer Skiteam: Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami. Keystone

Die Herzen vieler Skifans sind vermutlich schnell verteilt.

Hier Marco Odermatt, 24, Mann der Stunde, volksnah, gehandelt als der Traum mancher Schwiegermutter, ja sogar als nächster Roger Federer.

Dort Lara Gut-Behrami, 30, einst geliebt, heute oft kritisiert, manchmal rebellisch und von vielen lieber zur Diva erklärt als sportlich geschätzt.

Beide sollen an den Olympischen Spielen in Peking zu den grossen Figuren werden. Beide haben die Fähigkeiten dazu. Doch während bei Odermatt derzeit fast alles funktioniert, plagen Lara Gut-Behrami zahlreiche Sorgen.

Erst behinderte die Tessinerin eine langwierige Erkältung, dann kam eine Corona-Infektion dazu, die sie zu einer Pause zwang. Und seither hat sie immer wieder Probleme, sich richtig zu erholen. Kurz: Es läuft nicht rund.

Als sei es das Normalste der Welt

Ganz anders Marco Odermatt: Er scheint zu fliegen. Sieg in Adelboden, an diesem Sehnsuchtsort für Riesenslalomfahrer. Dann wurde er in Wengen in der Abfahrt Zweiter und wiederholte dieses Kunststück eine Woche später in Kitzbühel. Für ihn scheint es derzeit keine Grenzen zu geben.

So unterschiedlich die Voraussetzungen sind, so unterschiedlich sind die beiden Menschen. Hier Gut-Behrami, die oft unnahbar erscheint, distanziert und abweisend, die bei Fragen schon einmal demonstrativ tief ausatmet, um zu zeigen, was sie davon hält. Um dann zu sagen: «Es ist nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.» Egal was sie gefragt wird.

Geht ihren eigenen Weg: Lara Gut-Behrami. Keystone

Dort Marco Odermatt, der lächelnd selbst grösste Erwartungen entwaffnet, als sei dies, was gerade passiert, das Normalste auf der Welt. Der auch mal sagt, gefragt, ob ihn die routinierten Konkurrenten nicht unheimlich finden, wenn er sie mal wieder übertrifft: «Die können ja auch Ski fahren.»

Beides passierte in diesem Winter. Doch was ist echt und was nicht? Das ist nicht immer ganz einfach zu beantworten. Doch wer die beiden verfolgt und erlebt, was sie prägt und geprägt hat, bekommt einige Antworten.

Ist er schon Star genug, um auch im Misserfolg zu interessieren?

Eines ist klar. Lara Gut-Behrami polarisiert. Weit mehr als Marco Odermatt. Sie interessiert auch in Phasen, in denen es ihr nicht gut läuft. Natürlich: Bei Odermatt hat es solche noch nicht wirklich gegeben. Aber funktioniert ein Mensch, scheinbar ohne Ecken und Katen, auch im Misserfolg? Oder anders gefragt: Ist er schon Star genug, damit es so ist?

Fällt alles so leicht, wie es scheint? Marco Odermatt nach dem Abfahrtstraining in Peking. EPA

Da wären wir wieder beim Vergleich mit Roger Federer. Dieser ist in Sphären vorgedrungen, wo Erfolg oder Misserfolg keine Rolle mehr spielen. Odermatt – aller Euphorie zum Trotz – ist da noch lange nicht.

Er ist zwar erst 24 Jahre alt und auf bestem Weg, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Doch verglichen mit Lara Gut-Behrami ist das vergleichsweise wenig. Die Tessinerin hatte im gleichen Alter schon vier WM- und eine Olympia-Medaille gewonnen und siegte im selben Lebensjahr im Gesamtweltcup. Odermatt kann bisher noch nichts davon vorweisen.

Offizielle Termine? Sollen die Rechnung andere bezahlen

Und doch begeistert Odermatt derzeit mehr. Das mag an seiner Superform liegen. Es hat aber auch damit zu tun, was die beiden ausstrahlen. Hier Odermatt, der Liebling der Nation. Oder zumindest der Deutschweiz. Ein Nidwaldner, der die gegenwärtige Sehnsucht nach Tradition verkörpert, wie sie auch der Schwingsport weckt: urchig, bodenständig, vermeintlich echt. Dort Gut-Behrami, eine Tessinerin, die zu erkennen gibt, wenn ihr etwas missfällt. Und die damit nicht so richtig in das angepasste Bild passt.

Genau so verhält sich Gut-Behrami. Offizielle Termine? Nicht ihr Problem. Während in der Schweiz vielen Menschen Verpflichtungen wichtig sind, sagt sie sich, was soll die Netiquette? In Peking nimmt sie als einzige Athletin nicht an offiziellen Terminen teil. Doch ihre Sponsoren und Swiss-Ski nehmen es hin, weil sie wissen, dass sie es mit regelmässigen Spitzenresultaten danken wird. Und das ist die Währung im Skisport.

Odermatt ist da anpassungsfähiger. Er steht hin, lächelt und beantwortet die Fragen. Er wirkt im Vergleich zu Gut-Behrami, als sei er dem Lehrbuch des Skiverbands entsprungen. Früh schon in die Strukturen von Swiss-Ski integriert, ist er bis heute fester Bestandteil des Schweizer Nationalteams.

Erster Skitag von Marco Odermatt auf der Klewenalp mit Vater Walter. zvg

Ganz anders Gut-Behrami. Die Tessinerin hat – auch beeinflusst durch ihren Vater – den Einzelweg schon immer gesucht. Bereits als Kind trainierte sie alleine. An ihre ersten Schweizer Meisterschaften reiste sie mit einem geliehenen Dress einer Spanierin. Von den Strukturen von Swiss-Ski war sie weit entfernt. Ihren Aufstieg behinderte das nicht.

Die Gefühle der ehemaligen Teamkolleginnen

Aus diesen Alleingängen entwickelte sich das Privatteam Gut. Doch so sehr das sportlich funktionierte, die Beziehung zum Schweizer Verband gestaltete sich schwierig. Gut-Behrami wurde von Swiss-Ski gesperrt, weil sie keine Verbandskleidung trug, sie kokettierte im Gegenzug mit einem Nationenwechsel. Es war nur der Anfang von vielen Unstimmigkeiten.

Gut-Behramis Verhalten sorgte vor allem bei älteren Athletinnen für Irritationen, die so weit führten, dass gewisse ehemalige Teamkolleginnen bis heute schlecht über sie sprechen. Und das ist noch nett formuliert.

Odermatt ist anders. Er sucht die Nähe. So besichtigt er die Abfahrt- und Super-G-Strecken oft mit Beat Feuz, um von dessen Erfahrung zu profitieren. Er möchte von den Arrivierten lernen, um sie so zu überflügeln.

Gut-Behrami tat dies lieber auf ihre Weise. Oft alleine im Privatteam. Selbstbewusst und fordernd. Und damit so untypisch schweizerisch. Was andernorts als Stärke gilt, missfällt vielen Schweizerinnen und Schweizern.

Lara Gut-Behrami als Kind auf der Skipiste. zvg

Zwar näherten sich Gut-Behrami und der Verband im Verlauf der Jahre an und wurde die heute 30-Jährige ins Nationalteam integriert und Vater Pauli Gut bei Swiss-Ski angestellt, aber eine innige Beziehung ist es nicht.

Odermatt hingegen sagt, dass er sich einen Alleingang niemals vorstellen könne. Und wenn man ihn erlebt, wie er mit seinen Teamkollegen interagiert, wie er sich selbst einbringt und hilft, glaubt man ihm das.

Die Vergleiche mit den Grössen des Skisports

Natürlich: Odermatt hat es auch leicht. Er hat die Last der Kritik noch nicht erlebt. Er weiss nicht, wie es ist, wenn sich die Berichterstattung vom Sportlichen löst. Während es bei Gut-Behrami einst eine Umfrage gab, wer die grösste Zicke im Skiweltcup sei, wird bei Odermatt darüber diskutiert, ob er auf den Spuren von Marcel Hirscher oder Pirmin Zurbriggen wandle.

Fair ist das nicht.

Schliesslich wären bei Gut-Behrami Vergleiche mit den Grössen des Skisports mindestens ebenso angebracht, hat sie ebenso das Recht, als Person respektiert zu werden. Mit bisher 34 Weltcup-Siegen ist Gut-Behrami die zweitbeste Schweizerin nach Vreni Schneider (55 Siege).

Odermatt ist mit zehn Siegen auf Rang acht bei den Schweizer Männern. Allerdings ist er auch sechs Jahre jünger. Aber auch das sind nur Vergleiche. Wer das Herz des Fans berührt, entscheidet am Ende anderes.

