Super Bowl LVI: Späte Genugtuung für Matthew Stafford

Superbowl LVI Späte Genugtuung für den unvollendeten Quarterback Matthew Stafford Nach erfolglosen Jahren in Detroit hat Quarterback Matthew Stafford nun die Chance, mit den Los Angeles Rams seinen ersten Superbowl zu gewinnen. Nicola Berger 13.02.2022, 05.00 Uhr

Nach langer Leidenszeit: Matthew Stafford kann in der Sonntagnacht seiner Karriere einen grossen Triumph hinzufügen. Jae C. Hong/AP

Zwölf Jahre lang spielte Matthew Stafford für die Detroit Lions, jenes Team, welches ihn 2009 an erster Stelle gedraftet hatte. Es ist eine verdammt lange Zeit, eine ganze Dekade. Stafford stellte Rekorde auf, kein Quarterback brauchte je weniger als seine 147 Spiele, um für 40’000 Yards Raumgewinn zu werfen. Stafford, 34, war im in der Superbowl-Ära titellosen Detroit Hoffnungsträger, Aushängeschild und Sympathieträger.

Der Anhang nahm auch an seinem Privatleben Anteil, 2019 insbesondere, als seine Frau Kelly in einer zwölfstündigen Operation einen Hirntumor entfernen lassen musste. Stafford und Detroit waren sich lange treu, beide Seiten hatten dafür gute Gründe. Für die Lions wäre es auf dem offenen Markt kaum möglich gewesen, einen Spielmacher dieser Güteklasse zu verpflichten. Und Stafford liess sich mit insgesamt mehr als 220 Millionen Dollar entlöhnen. Es war ein signifikantes Investment, der Ford-Familie, welche die Lions seit Jahren kontrolliert.

Doch es zinste in keinem einzigen Playoff-Sieg. Die Lions schafften die Qualifikation nur dreimal, stets war in der ersten Runde Schluss. Lange hielt sich der Narrativ, dass das Team um Stafford herum einfach zu schwach besetzt ist. Doch die Frustration entlud sich gegen Ende seines Schaffens in Michigan auch an ihm. Einen «Teil des Problems» nannte ihn die «Detroit Free Press». Da und dort wurden Stimmen laut, die sagten: «Mit Stafford lassen sich keine grossen Spiele gewinnen.»

Staffords Befreiungsschlag in den Playoffs

Im März 2021 kam die Trennung, Stafford wechselte in einem Tauschgeschäft zu den Los Angeles Rams, die drei wertvolle Draftrechte und Jared Goff, den zu limitierten Nummer-1-Draft von 2016, für ihn opferten. Die Rams sind das mit enormem Abstand beste Kollektiv, dessen Teil Stafford je war. Er muss Spiele hier nicht im Alleingang gewinnen – es gibt in allen Mannschaftsteilen genügend überragende Individualisten, die ebenfalls den Unterschied machen können.

Mit Los Angeles hat Stafford seine ersten drei Playoff-Spiele gewonnen, nach den Enttäuschungen von Detroit, all den Zweifeln auch, muss sich das wie ein enormer Befreiungsschlag anfühlen. Er war es, welcher der nun zurückgetretenen Lichtgestalt Tom Brady die letzte Niederlage dessen beispielloser Laufbahn zufügte, mit einem 30:27 in Tampa vor drei Wochen.

Es war ein glorreicher Abend, doch für Stafford soll es nicht mehr als bloss ein Etappensieg gewesen sein auf dem Weg zu seinem ultimativen Ziel in der Nacht auf Montag: der Vollendung seiner Karriere.