Super League Verhaltene Rückkehr der Zuschauer und die Forderungen von Fankurven: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Saisonstart Die Super League darf vor vollen Zuschauerrängen starten. Doch die Fankurven lassen ihren Besuch noch offen. Raphael Gutzwiller 20.07.2021, 05.00 Uhr

Am 23. Februar 2020 war der St. Galler Kybunpark beim Spiel gegen YB letztmals ausverkauft. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Endlich wieder. Zum letzten Mal war ein Fussballstadion in der Super League am 23. Februar 2020 beim 3:3-Remis zwischen St. Gallen und den Young Boys ausverkauft. An diesem Wochenende dürfen die Zuschauer nun erstmals wieder vollständig zurückkehren – doch noch immer sind die Hürden hoch. Wir beantworten die acht dringendsten Fragen.