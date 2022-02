Super League: Die interessantesten Wintertransfers 2021/22

Super League Pavlovic, Toma, Dräger und Co. – das sind die interessantesten Neuzugänge in der Super League Seit Mitte Woche ist das Transferfenster für Schweizer Vereine geschlossen. Es lohnt sich, auf diese neuen Spieler ein Auge zu werfen. Dominic Wirth 18.02.2022, 20.30 Uhr

Seit Dienstag geht nichts mehr: Das Transferfenster ist auch in der Schweiz geschlossen. Die Super-League-Klubs müssen jetzt mit den Spielern auskommen, die sie im Kader haben. Das Kurzportrait einiger interessanter Neuzugänge.

Der neue Luzerner Aussenverteidiger Mohamed Dräger. Martin Meienberger / freshfocus

Drei Spiele, zwei Tore, ein Assist, und das alles als Aussenverteidiger: Mohamed Dräger, der neue Mann hinten rechts beim FC Luzern, hat einen Start nach Mass hingelegt. Und dabei ganz schön viel Offensivdrang an den Tag gelegt. Der 25-Jährige hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Zuletzt nahm er mit Tunesien am Afrika-Cup teil, stand unter anderem beim 1:0-Erfolg im Achtelfinal gegen Nigeria auf dem Platz. Insgesamt bringt es der Verteidiger auf 27 Länderspiele.

Nach Luzern kam Dräger auch, weil er sich viel Einsatzzeit erhofft. Bei Nottingham Forest aus der zweithöchsten englischen Liga war das anders. Zuvor war der deutsch-tunesische Doppelbürger etwa in Griechenland und Deutschland unterwegs. Mit dem Überraschungsteam Paderborn stieg er 2019 als Stammspieler in die Bundesliga auf.

Spielte in Leeds mehrere Jahre unter dem grossen Marcelo Bielsa: der neue Sion-Verteidiger Gaetano Berardi. Maxime Schmid / Keystone

In Fussballerjahren ist Gaetano Berardi schon ein reiferer Herr. 33, so alt musste der Verteidiger werden, bis er zum ersten Mal für einen Schweizer Klub aufgelaufen ist. Anfang Februar war es so weit, ein paar Minuten für den FC Sion, seinen neuen Verein. Der Gegner: Basel.

Berardi ist ein Fussballer, wie sie ihn immer mal wieder gerne ins Wallis holen: Ein Routinier, gestählt im Ausland, bei namhaften Vereinen unter Vertrag. In seinem Fall war das vor allem Leeds United, ein englischer Traditionsklub, seit einigen Jahren trainiert von Marcelo Bielsa, dem argentinischen Trainer, der von berühmten Kollegen wie Pep Guardiola verehrt wird für seine Art, wie er Fussball denkt und spielen lässt.

Berardi hat über 150 Spiele für Leeds bestritten, fast alle in der zweithöchsten englischen Liga. Er war dabei, als der Verein 2020 den ersehnten Aufstieg in die Premier League schaffte. Auch wegen einer Kreuzbandverletzung verlor er dann den Anschluss und war zuletzt vereinslos. Zuvor stand der Tessiner, der schon als Junior nach Italien ging, bei Brescia und Sampdoria unter Vertrag und spielte 53 Mal in der Serie A.

Edimilson Fernandes gehörte regelmässig zum Kader von Ex-Nationaltrainer Vladimir Petkovic. Peter Klaunzer / Keystone

22 Länderspiele hat Edimilson Fernandes für die Schweiz gemacht, er war in der Super League schon in jungen Jahren ein Stammspieler beim FC Sion. Rasch ging es dann nach England, zu West Ham, Fernandes spielte Premier League und sah aus wie einer, auf den man im Zukunft im Schweizer Mittelfeld bauen kann.

Doch zuletzt geriet seine Karriere ins Stocken, über Florenz und Mainz landete der mittlerweile 25-Jährige in Bielefeld, schaffte es aber zuletzt auch dort nicht mehr ins Team. Nationaltrainer Murat Yakin hat ihn zuletzt nicht mehr aufgeboten. Bei YB freut sich Sportchef Christoph Spycher nun auf Fernandes' Erfahrung und Vielseitigkeit.

Klein, aber fein: Bastien Toma. Claudio Thoma / freshfocus

Mit nur 1,73 Körpergrösse ist Bastien Toma ein eher kleiner Fussballer. Er ist auch: ein ziemlich feiner. Schon früh hat er sich bei Sion in die Mannschaft gespielt, bei seinem Debüt im Jahr 2017 war er erst 18 Jahre alt. Bald einmal spielte er dann diesen Steilpass, für den ihn das Internet abfeierte, weil er ausreichte, um die ganze Abwehrreihe des Gegners zu übertölpeln. 1:0 für Sion bei Xamax, der glücklicher Empfänger des Passes: Ermir Lenjani.

Auf 80 Super-League-Spiele für Sion kam der feine Techniker mit dem guten Auge, bevor er 2020 zum ambitionierten KRC Genk wechselte. In Belgien aber konnte er sich nie richtig durchsetzen - und landete jetzt bei St. Gallen.

Serbischer Nationalverteidiger: Strahinja Pavlovic. FC Basel 1893

Beim FC Basel landen gerade immer wieder viel versprechende Talente leihweise. Noah Katterbach, der deutsche Linksverteidiger, ist so ein Beispiel. Der Italiener Sebastiano Esposito ein anderes. Und nun ist da auch noch: Strahinja Pavlovic, ein 20-jähriger Serbe. Sein Marktwert beträgt laut Transfermarkt acht Millionen Euro. Nur ein Spieler in der Super League wird höher bewertet, auch er spielt bei Basel, und auch er ist ausgeliehen: Fedor Chalov, der russische Stürmer.

Pavlovic ist ein baumlanger Innenverteidiger, und sein Palmarès liest sich gut: Für die serbische Nationalmannschaft hat er mit seinen 20 Jahren schon 15 Länderspiele gemacht. In der WM-Qualifikation gehörte er zum Stamm des Team, das sich vor Portugal den ersten Platz sicherte.