Super League Meister Young Boys kämpft sich zurück ins Titelrennen – der FCZ ist schon fast Wintermeister Vor dem Duell mit Basel zeigen die Young Boys Comeback-Qualitäten – und der FCZ ist fast Wintermeister. Raphael Gutzwiller 12.12.2021, 20.02 Uhr

Freude nach der Berner Aufholjagd bei Wilfried Kanga, Miralem Sulejmani und Quentin Maceiras. Urs Lindt / Freshfocus

Die Young Boys erleben turbulente Zeiten. Vier Jahre lang hatte alles funktioniert in Bern. Zunächst der erste Schweizer Meistertitel seit 32 Jahren mit Adi Hütter, dann die dreifache Bestätigung mit dessen Nachfolger Gerardo Seoane. Jetzt aber, unter dem neuen Chef David Wagner, stecken die Young Boys in einer schwierigen Phase.

Seit 1996 haben die Berner nicht mehr zu Hause gegen den FC Sion verloren. Doch derzeit ist selbst ein Heimsieg gegen den Lieblingsgegner aus dem Wallis alles andere als eine Selbstverständlichkeit. 0:2 liegen die Berner nach 16 Minuten zurück. Doch der Meister, dessen Rückstand auf den Leader FC Zürich mit einer Niederlage bereits auf 12 Punkte angewachsen wäre, zeigt eine starke Reaktion. Am Ende gewinnt YB dank zwei Toren von Kanga sowie je einem Treffer von Sulejmani und Ngamaleu mit 4:3. Zur Wende trägt auch die gelb-rote Karte gegen Sions Baltazar in der 41. Minute bei. YB-Trainer David Wagner meint: «Wir haben gezeigt, dass wir eine Truppe haben, die gegen Widerstände ankämpfen möchte.»

Berner mit anfälliger Defensive

Tatsächlich kämpft sich YB zurück in die Partie. Einmal mehr. Der Meister ist das einzige Team der Super League, das in dieser Saison bereits zweimal ein Zwei-Tore-Rückstand aufholen konnte. Doch die Frage muss erlaubt sein: Warum muss YB so häufig einem Rückstand hinterher rennen? Zu oft steht Trainer Wagner unter dem Druck, mit Einwechslungen die Partie drehen zu müssen.

Der dritte YB-Torhüter Nicholas Ammeter mit Fabian Lustenberger. Urs Lindt / Freshfocus

Gegen Sion ist die Defensive zu Beginn überfordert, in Kontersituationen erspielen sich die Walliser wieder Überzahlsituationen. Das wird für die Berner nur besser, weil sie danach in Überzahl agieren dürfen. Gegen Basel muss sich YB defensiv steigern. Zumal ein weiterer Ausfall droht. In der Schlussphase verletzt sich Guillaume Faivre an der Wade. Der Ersatzgoalie, der den verletzten Stammkeeper David von Ballmoos ersetzt, wird danach durch die Aarau-Leihgabe Nicholas Ammeter vertreten. Die Tage für Trainer Wagner werden nicht einfacher.

Besondere Konstanz beim FC Zürich

Ganz anders ist derweil die Gefühlslage in Zürich. Nur weil Basel in Genf zu einem späten 2:2-Remis kommt, verpasst der FCZ den vorzeitigen Wintermeistertitel. In Lausanne dominiert das Team von André Breitenreiter lange, muss erst in der Schlussphase noch den Gegentreffer zum 1:3 hinnehmen.

Die jungen brillieren in Lausanne: Bledian Krasniqi (oben) und Wilfried Gnonto (rechts) jubeln. Pascal Muller/ Freshfocus

Es ist der fünfte Sieg in Serie für den FC Zürich. Insbesondere die Konstanz und Dominanz ist dabei beeindruckend. In der Vorwoche gab es ein 4:0 gegen Luzern, in Lausanne führt der FCZ nach 56 Minuten mit 3:0. Dabei zeigt sich die Breite des Kaders. Weil Blerim Dzemaili nach seiner Verletzungshistorie nicht mehr auf Kunstrasen spielen kann und Aiyegun Tosin eine Pause erhält, stehen in Lausanne mit Bledian Krasniqi und Wilfried Gnonto zwei Jungprofis auf dem Platz. Sie entscheiden die Partie. Zweimal legt U21-Nationalspieler Krasniqi für den italienischen U19-Nationalspieler auf. Rasch steht es 2:0. «Derzeit stimmt es im Team sehr», sagt Trainer Breitenreiter, der nicht auf die Euphoriebremse tritt. Die FCZ-Fans feiern wegen der Schliessung der Gästesektoren ausserhalb des Stadions, während in Bern, Zürich und Genf die Gästefans in anderen Blöcken dem Spiel beiwohnen.

YB kann mit Sieg zu Basel aufschliessen

Die beiden weiteren Spitzenteams geben Punkte ab. Basel remisiert bei Servette 2:2, Lugano in St. Gallen 1:1. Diese Resultate machen die Ausgangslage vor dem Spitzenspiel am Mittwoch knackig. Siegen die Young Boys gegen Basel, wären sie plötzlich punktgleich mit dem FCB. Manchmal kann es im Fussball schnell gehen.