Samuele Campo spricht über den FCB-Abschied und den FCL-Neustart

Super League Ex-FCB-Spieler Samuele Campo vor dem Saisonstart mit Luzern: «Von Sforza bekam ich keine Antworten» Samuele Campo ist auf diese Saison hin vom FC Basel nach Luzern gewechselt. Beim FCB fehlte es an Spielzeit und Perspektiven. Jetzt ist er froh, dreieinhalb Jahre nach der gemeinsamen Zeit in Lausanne wieder mit Fabio Celestini zusammenzuarbeiten. Daniel Wyrsch 22.07.2021, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuele Campo, neuer Spielmacher im neuen Trikot des FCL, will in Luzern zur Kontinuität finden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. Juli 2021)

Samuele Campo ist nach den Ex-Bundesliga-Stars Holger Badstuber und Christian Gentner der dritte grosse Transfer des FC Luzern. Obwohl der offensive Mittelfeldspieler Campo nie wie die beiden Deutschen in einer Topliga gespielt hat, wird seine Leistung für das Team von Fabio Celestini ebenso bedeutend sein.

Samuele Campo ist die neue Nummer 10 der Innerschweizer. Der 26-jährige Basler mit italienischen Wurzeln tritt die Nachfolge von Louis Schaub an. Beim gleichaltrigen österreichischen Nationalspieler deutet derzeit alles darauf hin, dass er die Saison beim 1. FC Köln bestreitet – und der FCL aus wirtschaftlichen Gründen die Option nicht zieht, um seinen Topskorer der Vorsaison (neun Tore, elf Assists in 36 Pflichtspielen) zu behalten.

In Basel vom genialen Delgado die Zehn geerbt

Für Campo ist es keine Bürde, neuer Spielmacher nach Schaub zu sein und das Trikot mit der Zehn zu tragen:

«Ich bin kein Spieler, der sich einen Riesendruck macht. Beim FC Basel übernahm ich die Nummer 10 von Matias Delgado.»

Der geniale Argentinier hatte die Basler zu sechs Meistertiteln und einem Cupsieg geführt.

Campo dagegen hat bislang noch nicht den Erfolg, den man aufgrund seiner Begabung erwartet hätte. Ein Cupsieg mit Basel steht in seiner Vita, zu diesem Titel von 2019 trug er aber bloss mit Spielen in den ersten beiden Runden bei. Bei den FCB-Profis ist er seit Anfang 2018 immerhin zu 19 Toren und 25 Assists in 84 Pflichtspielen gekommen. Über eine längere Periode konstant Leistung zu zeigen, ist ihm nicht gelungen. «Mir fehlte die Kontinuität», bestätigt er.

Samuele Campo lässt sich von unserer Fotografin im Spielergang mit dem neuen FCL-Leibchen und der Nummer 10 ablichten.



Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. Juli 2021)

Von Sforza auf die Tribüne verbannt

In guten Phasen sei immer wieder etwas dazwischen gekommen. Einmal war’s eine mehrmonatige Verletzungspause (Aussenbandriss im Knie), dann ein Trainerwechsel (auf Marcel Koller folgte Ciriaco Sforza) und schliesslich der Corona-Unterbruch 2020. Die ständigen Unruhen beim FCB kamen erschwerend dazu.

Schmerzhaft war für Campo, «wie ich von Ciri Sforza von einem Tag auf den anderen auf die Tribüne geschickt wurde, ohne von ihm eine Antwort auf meine Fragen zu bekommen». So machte er bei Darmstadt 98 seine erste Auslanderfahrung. Das erste Halbjahr 2021 war für die Katz: «Ich kam in der 2. Bundesliga zu fast keiner Spielzeit.» 18 Minuten in zwei Teileinsätzen waren es genau. «Ich weiss nicht, was das Problem war.»

Not-Operation statt Medizincheck beim FCL

Umso glücklicher ist Campo, dass es klappte, den noch ein Jahr dauernden Vertrag mit Basel aufzulösen und nach Luzern zu wechseln. Am Tag, als der Medizincheck angesetzt war, musste er notfallmässig ins Spital: Der Blinddarm musste operativ entfernt werden, und der Wechsel verzögerte sich. «Zehn bis 14 Tage konnte ich nichts machen. Doch in den letzten drei Wochen holte ich den Rückstand auf die Teamkollegen auf», sagt Campo. Er wäre parat, am Samstag gegen den Meister YB zu spielen. Allerdings absolvierte er vorher kein Testspiel. Campo:

«Körperlich bin ich bereit. Ich schaue, wie der Trainer plant.»

Mit Fabio Celestini hat Campo eine Vorgeschichte: «In der Super League bei Lausanne-Sport lief es mir unter ihm optimal. Er gab mir Vertrauen und Spielzeit, so habe ich Selbstvertrauen getankt.» Zehn Tore, 14 Assists in 52 Ligapartien sind beachtlich. «Ich hatte in Lausanne eine sehr gute Zeit erlebt.»

3,5 Jahre später möchte er daran anknüpfen. Campo lobt:

«Der FC Luzern hat grosse Fortschritte gemacht.»

Team und Typen passen ihm. Der Coach lasse Fussball spielen mit einer Zehn, die Freiheiten erhält. «Was viele leider nicht mehr tun, dabei ist ein Team so unberechenbar und attraktiv. Zum Glück sieht das unser Trainer gleich», stellt Campo fest.