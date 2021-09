Die Geschichte des Klassikers, der wieder ein Spitzenspiel ist

Super League Es begann mit Karli gegen Köbi: Der Ursprung des Klassikers, der endlich wieder ein Spitzenspiel ist Der Klassiker ist endlich wieder das Duell Erster gegen Zweiter. Es schürt die Brisanz dieser Rivalität Basel gegen Zürich, deren Ursprung speziell ist. Céline Feller 25.09.2021, 05.00 Uhr

Koebi Kuhn, FCZ, (rechts) im Laufduell mit Karl Odermatt, FCB, aufgenommen im April 1970,. Keystone / KEYSTONE

Absolut keine Ahnung mehr habe Fabian Frei und lacht. Keine Ahnung mehr, wie er war, dieser letzte Klassiker, bei dem es ein Duell zwischen dem Ersten und dem Zweiten war. Ein wahrhaftiger Spitzenkampf, einer zwischen Leader und Verfolger. Es mag vielleicht daran liegen, dass Frei seither sehr viel erlebt hat. Aber nicht nur.

Es ist auch den Umständen geschuldet, dass der letzte Klassiker mit Spitzenspiel-Charakter eine für ein Fussballerleben lange Zeit zurück liegt: sieben Jahre. Am 30. November 2014 war das. 2:1 konnten die Basler die Zürcher besiegen. Es war ein brisantes Spiel, eines, das erst in der 94. Minute entschieden wurde.

30. November 2014: Der letzte Klassiker Erster gegen Zweiter endete im Letzigrund 2:1 für den FC Basel. Ennio Leanza / KEYSTONE

Eines, bei dem beide Seiten mit Legenden gespickt waren. Hier Alain Nef oder David da Costa beim Heimteam, dort Marco Streller oder eben Frei beim Gast. Seither ist viel passiert. So viel, dass dieses Spiel zwischen Basel und Zürich nie mehr ganz das war, für was es so lange stand: Das Duell zwischen den zwei besten Teams der Schweiz. Der Kampf der beiden Teams, die zwischen 2004 und 2017 alle vierzehn Titel unter sich aufteilten. Doch die vergangenen Jahre, da erlosch der Glanz dieses Duells. Der FCB kämpfte mehr mit sich als gegen sonst etwas oder jemanden, und der FCZ, er kämpfte meist gegen den Abstieg – einmal gar erfolglos.

«Für unsere Fans ist das meist das wichtigste Spiel des Jahres. Es ist ein Ausnahmespiel, auch wenn es nicht immer um die ganz grossen Erfolge ging zuletzt bei beiden Vereinen»,

sagt Frei dennoch.

Ein Spiel, das trotz dem in den vergangenen sieben Jahren abhanden gekommenen Spitzenspiel-Charakters noch immer solche Emotionen auslöst – es ist etwas Spezielles. Etwas, was auch nicht selbstverständlich ist. Und etwas, was die Frage aufwirft, was dieser Rivalität, welche diese immensen Emotionen schürt, überhaupt zugrunde liegt.

Nicht die Nähe, nicht die Politik, sonder der Sport als Ursprung

Denn der FC Basel und der FC Zürich leben eine Feindschaft, die nicht auf offenkundigen Faktoren basiert. Sie gründet nicht in einer geografischen Nähe, in einem historischen, politischen oder religiösen Konflikt, wie es bei vielen vergleichbaren Duellen über die Landesgrenzen hinaus der Fall ist. Natürlich, die Basler schielen immer ein bisschen nach Zürich, das als Weltstadt wahrgenommen wird, während Basel nur in den Art-Wochen Gäste aus aller Welt anlockt.

Aber die effektive Grundlage der Rivalität zwischen dem FCB und dem FCZ, sie ist schlicht sportlicher Natur. Und es begann alles mit Karli gegen Köbi. Odermatt gegen Kuhn. Zwei Figuren, die symbolischer für ihre Vereine nicht hätten stehen können. Sie sind – oder waren im Fall Kuhns – weit über das Ende der aktiven Karrieren Klub-Ikonen.

Und plötzlich ist der FCB Kulturgut

Auf dem Aufstieg stellt sich der FCZ in den Weg In die Ären Karlis und Köbis fällt die erste nationale Dominanz-Phase der beiden Teams. Zwischen 1963 und 1976 sammeln die beiden Teams zusammen 19 Trophäen – acht Cuptitel und elf Meisterschaften. Die 60er-Jahre sind für den FCB Schlüsseljahre.

Es ist nicht nur jene Zeit, in welcher der FCB drei Meistertitel holt – den zweiten, dritten und vierten der Vereinsgeschichte – es ist die erste Zeit unter Helmuth Benthaus. Und es ist vor allem jene Zeit, in welcher der FC Basel in der Stadt oder viel mehr der gesamten Region zum Kulturgut wird. Dieser Fussballklub, der bis dahin einen mehr als überschaubaren Stellenwert geniesst, schafft es plötzlich ins kollektive Gedächtnis.

Wer in Basel etwas auf sich hält, der ist Fan von diesem Verein. Egal, wie alt er ist, egal, ob er vom Land oder der Stadt kommt, egal, aus welcher sozialen Schicht er stammt. Der FC Basel wird plötzlich gross. Und auf diesem Weg zum Aufstieg – sportlich, aber vor allem auch in seiner Wertschätzung – ist der grösste und ständigste Widersacher der FC Zürich.

Der Klassiker als Reminiszenz

Zwischen 1966 und 1976 heisst der Meister mit einer Ausnahme immer FCZ oder FCB. Dass die Basler mit sechs gegenüber fünf Meistertiteln die Nase ein bisschen vor den Zürchern haben, es soll sie tragen in den Jahren, in denen es für Basel sportlich wieder bergab geht. Bis in die Nati B. Der Klassiker ist aber immer eine Reminiszenz aus goldenen Zeiten.

Was für den FCB in diesen Jahren gilt, gilt für den FCZ in der Zeit nach 2014. Aus sportlichen Gründen entstanden, ist es eine Rivalität, die immer bestehen bleibt. Nicht gebunden an Liga-Zugehörigkeit oder jeweiligen Erfolg.

«Das ist eine Rivalität, die dem Schweizer Fussball auch sehr gut tut. Das braucht es auch, das sieht man auch in anderen Länder»,

sagt Patrick Rahmen dazu. Er, der sagt, dass er es nicht anders kenne, als dass diese zwei Teams in einer speziellen Konkurrenz zueinander stehen.

Am Sonntag nun ist es wieder einmal so weit, dass dieses Spiel eines ist, das Einfluss auf die Spitzenposition in der Liga hat. «Daher ist jetzt natürlich noch mehr Brisanz drin, weil es nicht nur von der Rivalität, sondern auch von der Tabellenlage her ein spezielles Spiel ist.» Ein Klassiker mit einer sportlichen Affiche, wie sie es ihm würdig ist. Der Erinnerungen wecken wird. An 2014, an den 13. Mai 2006, an die Duelle in den Sechzigern und Siebzigern. Und nicht zuletzt an Karli und Köbi.