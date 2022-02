Die Rams gewinnen den 56. Super Bowl gegen die Bengals

Super Bowl Sieg gegen Cincinnati Bangels: Die Zocker der Los Angeles Rams sind am Ziel Der Quarterback Matthew Stafford vollendet seine Karriere und führt die Los Angeles Rams im eigenen Stadion zum zweiten Superbowl-Triumph der Klubgeschichte. Nicola Berger 14.02.2022, 05.50 Uhr

Matthew Stafford (Nummer neun) feiert mit seiner Tochter den Super-Bowl-Triumph. Keystone

Die Rollen waren in diesem 56. Superbowl klar verteilt: Der Underdog Cincinnati Bengals mit seiner Quarterback-Offenbarung Joe Burrow hatte nichts zu verlieren. Der Favorit Los Angeles Rams hingegen sehr wohl einiges. Und das nicht nur, weil sich ihnen diese rührselige Konstellation sich im eigenen Stadion krönen zu können so schnell nicht wieder bieten würde.

Die Rams haben seit ihrer Rückkehr nach Los Angeles aus dem Exil in St. Louis vor sechs Jahren nonkonformistisch gehandelt. In einer Liga, in welcher Draftrechte mit fast religiösem Eifer gehortet werden, legte das Rams-Management um den Sportchef Les Snead im Umgang mit diesen Aktiva jegliche Zurückhaltung ab. 21 Tauschgeschäfte haben die Rams seit 2017 abgewickelt, es ist Rekord in dieser Zeitspanne. Sie kauften sich allerlei grosse Namen – die Gegenwart ist wichtiger als die Zukunft, das war das unmissverständliche Signal.

Der vielleicht wichtigste Zuzug war im Frühjahr der von den Detroit Lions losgeeiste 34 Jahre alten Quarterback Matthew Stafford, der zwar diesen und jenen Rekord in der Vita stehen hatte. Aber eben auch die Hypothek von null gewonnenen Playoff-Spielen aufwies. Ob Stafford ein Mann für grosse Spiele sei, das war eine oft gestellte Frage. Bei den notorisch erfolglosen Lions hatte die «Detroit Free Press» zum Abschied wenig versöhnlich geschrieben, Stafford sei «ein Teil des Problems» gewesen.

Seine Verpflichtung kostete drei wertvolle, hohe Draftrechte, wie alle anderen Akquisen der Rams hat sie sich mit dem Triumph vom Sonntag aber auf einen Schlag amortisiert. Stafford war es, der in einer umkämpften Partie kurz vor Schluss die Nerven behielt und den entscheidenden Touchdown-Pass an den Passempfänger Cooper Kupp anbringen konnte. Die Bengals waren zu keiner Reaktion mehr im Stande und unterlagen 20:23. Für den einmal mehr nicht zu stoppenden Kupp war es der zweite Touchdown des Spiels, er wurde als wertvollster Akteur ausgezeichnet.

Triumph für Coach-Shootingstar

Zu den grossen Siegern des Abends gehörte der Rams-Coach Sean McVay. Die Rams hatten ihn 2017 im Alter von 30 Jahren als jüngsten Cheftrainer der NFL-Geschichte eingestellt. Seither galt er als offensiver Guru, als Versprechen. Sein Ruf in der Liga ist so gut, dass seine Assistenztrainer ständig abgeworben werden: Mit Matt LaFleur (Green Bay Packers), Brandon Staley (Los Angeles Chargers) und Zac Taylor vom sonntäglichen Widersacher Cincinnati sind gleich drei ehemalige McVay-Assistenten anderswo Headcoach geworden. Es wäre eine besondere Laune des Schicksals gewesen, hätte Taylor seinen einstigen Lehrer düpiert. Viel fehlte nicht.

Doch McVay behielt das bessere Ende für sich, obwohl seine Offensive mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. «Ihm gebührt verdammt viel Kredit dafür, wie es ihm mit diesem Personal gelungen ist, Lösungen zu finden», sagte der TV-Analyst Cris Collinsworth. Vor drei Jahren war das noch anders gewesen: Damals wurde McVay im Superbowl von den New Englands Patriots und deren Trainerfuchs Bill Belichick entzaubert, bei einer desillusionierenden 3:13-Niederlage. Von dieser erholten sich McVay und die Rams nur langsam. 2020 verpassten sie das Playoff, 2021 war in der zweiten Runde Schluss.

Die Baisse hatte Konsequenzen: Der Quarterback Jared Goff, im Draft von 2016 an allererster Stelle ausgewählt, wurde aussortiert und mit Stafford ersetzt. Es war ein mutiger Schritt, einer der den Druck auf McVay erhöhte – es wäre denkbar gewesen, dass er als nächster Sündenbock hätte herhalten müssen, wenn die Rochade nichts gebracht hätte.

Rams-Headcoach Sean McVay mit der Trophäe-. Keystone

Doch McVay und Stafford fanden sich schnell, das Duo erdachte eine der explosivsten Offensiven der Liga – und beide behielten gegen die tapferen, am Ende aber glücklosen Bengals knapp die Oberhand. Cincinnatis Quarterback Joe Burrows kann sich damit trösten, dass er in seiner erst zweiten Saison in der NFL auch so alle Erwartungen übertroffen hat. Und dass seiner Generation die Zukunft gehört. Das Titelfenster der Rams jedenfalls, das ist eine der Kehrseiten der aggressiven Transferstrategie, dürfte nicht mehr ewig geöffnet bleiben. Es kann ihnen egal sein – nicht umsonst haben Sean McVay und Co. alle Prioritäten auf die Gegenwart konzentriert.