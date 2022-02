Wer über 30 ist, hat in der Olympia-Abfahrt die besten Chancen

Statistik Wer in der Abfahrt eine Olympia-Medaille gewinnen will, sollte über 30 Jahre alt sein Beat Feuz wird bald 35. Doch das ist in der Abfahrt kein Nachteil. Die Olympiamedaillengewinner in der Königsdisziplin waren in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt über 30 Jahre alt. Warum ist das so? Martin Probst 05.02.2022, 12.00 Uhr

Beat Feuz ist mit seinen 34 Jahren im idealen Alter für einen Abfahrer. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Kann man mit 24 Jahren Abfahrtsolympiasieger werden? Natürlich. Allerdings – das zeigt der Blick zurück – ist ein höheres Alter bei dieser Frage kein Handicap. Im Gegenteil: Zumindest in den vergangenen 20 Jahren.

Früher waren jüngere Sieger normal. Primin Zurbriggen war 25, als er 1988 Olympiagold gewann. Bernhard Russi 1972 sogar erst 23.

Den Altersrekord kann Feuz nicht brechen

Marco Odermatt ist 24 und soll in der Nacht auf Sonntag die Statistiken mit einem Podestplatz verjüngen. Allerdings wäre er erst der zweite Athlet seit 20 Jahren, der nicht mindestens 27 Jahre alt ist beim Besteigen des Olympiaabfahrtspodests.

Im Durchschnitt ist es seit 2002 sogar gut, wenn man die Königsdisziplin an Winterspielen mit knapp über 30 Jahren in Angriff nimmt.

Beat Feuz wird am nächsten Freitag 35. Die Olympiaabfahrt bestreitet er noch als 34-Jähriger. Allerdings könnte er sich den Rekord als ältester Sieger sowieso nicht schnappen: Den hält der Norweger Aksel Lund Svindal, als er 2018 in Südkorea mit 35 Jahren und 51 Tagen Abfahrtsolympiasieger wurde.

Odermatt ist keine Ausnahme

Zwar sind die Podestplätze in der Abfahrt auch im Weltcup oft von älteren Athleten belegt. Trotzdem gelingt es jüngeren Athleten immer mal wieder, diese Regel zu brechen.

Odermatt war in dieser Saison bei seinem ersten Podestplatz in einer Abfahrt, als er in Bormio Zweiter wurde, erst 24 Jahre und 81 Tage alt. Eine Ausnahme, wie es oft erscheint, wenn über ihn in Superlativen gesprochen wird, ist er damit allerdings nicht.

Mit 24 Jahren Olympiasieger in der Abfahrt werden? Möglich, aber schwierig. Marco Odermatt wird es trotzdem versuchen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Feuz war bei seiner Premiere 2011 sogar 53 Tage jünger als Odermatt. Und ihm gelang in Kvitfjell sogleich der Sieg. Bisher jüngster Abfahrtssieger im neuen Jahrtausend ist Johann Grugger, der 2004 in Bormio mit 23 Jahren gewann. Die Karriere des Österreichers endete 2011 nach einem schlimmen Sturz in Kitzbühel.

Ebenfalls erst 23, aber 34 Tage älter, war Carlo Janka, als er 2009 in Beaver Creek triumphierte. Der jüngste Sieger in der Geschichte des Weltcups war 1973 der Italiener Herbert Plank mit 19 Jahren.

Ein Grundvertrauen, das über Jahre entstanden ist

Den Altersrekord für einen Abfahrtspodestplatz im Weltcup hält der Franzose Johan Clarey. Am 13. Januar dieses Jahres fuhr er in der Abfahrt von Kitzbühel mit 41 Jahren und 13 Tagen auf das Podest.

Auch mit 41 Jahren ist das Podest in der Abfahrt erreichbar: Johan Clarey wurde im Januar Zweiter in Kitzbühel. Christian Bruna / EPA

Warum aber ist das Alter in der Abfahrt mehr Vor- als Nachteil? Beat Feuz sagt: «Wenn ich im Weltcup an eine Abfahrt reise, verschwende ich für nichts unnötige Energie, weil ich alles schon ganz genau kenne.» In den Trainings kann er es so auch einmal ruhiger angehen. Weil sich die Schlüsselstellen schon längst in seinem Unterbewusstsein verankert haben. Im Rennen kann er dann auf diese in unzähligen Fahrten erlernten Automatismen vertrauen.

Dieser Vorteil fällt an den Olympischen Spielen allerdings weg. Die Pisten sind für alle neu oder maximal einmal bei einer Hauptprobe befahren. Trotzdem setzten sich die Routiniers regelmässig durch. Hier kommt ­etwas anderes dazu. Wer sich Erfolg gewöhnt ist und weiss, was er kann, geht mit einem Grundvertrauen an den Start, das ebenfalls über Jahre erar­beitet wurde.