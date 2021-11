Italien - Schweiz. Mancini will das WM-Ticket

Squadra Azzurra Italien-Trainer Mancini: «Kein einfacher Gegner, aber wir wissen, was wir draufhaben» Vor dem entscheidenden WM-Quali Spiel gegen die Schweiz will sich Italien von den Störfeuern und der Vergangenheit nicht beirren lassen. Sondern das WM-Ticket lösen. Christian Brägger aus Rom 11.11.2021, 13.52 Uhr

Italien-Trainer Roberto Mancini, hier an der EM, gibt sich zuversichtlich gegen die Schweiz. Bild: Alessandra Tarantino/AP

Donnerstagmittag, 11.45 Uhr. Der kleine, fast unscheinbare Minivan mit der neunköpfigen italienischen Delegation fährt im Bauch des Stadio Olimpico ein. Roberto Mancini steigt im dunkelblauen Trainingsanzug als Vierter aus, der italienische Nationaltrainer schüttelt ein paar journalistische Hände, er lächelt, das Haar sitzt wie immer perfekt, und wie immer stimmt sein Teint.

Man glaubt die Vorboten einer grossen Partie zu spüren, nur schon, wenn man diesem Grandseigneur des Fussballs zusieht. Als Letzter steigt Leoardo Bonucci aus dem Minivan, der Captain der «Sqaudra Azzurra» wird ebenfalls zur Pressekonferenz erwartet.

Sechs Spiele haben die Schweiz und Italien absolviert, sie sind die mit Abstand besten Teams der WM-Qualifikationsgruppe C. Dabei totalisieren beide Nationen 14 Punkte, wobei Italien mit zwei mehr erzielten Toren den Parcours anführt. Am Freitag kommt es in Rom nun für die Teilnahme an der WM 2022 in Katar zum «Final», den sich die Schweizer erhofft wie erarbeitet, und die Italiener von sich erwartet haben. Also sagt Mancini:

«Unser EM-Traum hat hier begonnen, und die Zuschauer werden uns im Olimpico tragen. Unsere Spieler sind topmotiviert, wir werden alles raushauen. Wir haben grosse Chancen, weiterzukommen.»

Alle drei Vorrundenspiele der EM haben die Italiener in der Heimat gewonnen, auch gegen die Schweiz. Und sich so den Schwung und den Sauerstoff geholt, am Ende im Wembley die Krönung zu erhalten. Jetzt, im November, erwartet Mancini nicht nochmals ein 3:0 gegen den nördlichen Nachbarn. Die Wichtigkeit der Begegnung ist ihm bewusst, weil sich seine Mannschaft mit einem Sieg das WM-Ticket sichern kann. Er sagt: «Wir wissen, was wir draufhaben. Aber die Schweiz ist kein einfacher Gegner, sie spielt seit Jahren exzellenten Fussball.»

Nicht an 2017 oder an eine Barrage denken

Für Bonucci ist es denn auch keine Frage, an eine mögliche Playoff-Zusatzschlaufe zu denken, falls man gegen die Schweiz scheitern sollte. Und doch wird von italienischen Journalisten die Frage gestellt zur letzten WM-Quali, als man 2017 in den Gruppenspielen Spanien den Vorrang geben musste und in der Barrage nicht gegen die Schweden bestehen konnte. Es löste damals im Land ein kollektives Trauma aus, Italien, vierfacher Weltmeister, war nicht WM-Teilnehmer in Russland. Bonucci sagt:

«Die Erlebnisse aus dem Jahr 2017 haben uns stark getroffen, sie haben etwas in uns hinterlassen. Aber: Wir waren schon im Final im Wembley nicht besonders ängstlich, und so wird es auch gegen die Schweiz sein.»

Manicini will den Störfeuern auf den Sozialen Medien und in der Tagespresse keine Beachtung schenken, die es durchaus gegeben hat in dieser Woche mit Diskussionen um geschonte Juve-Spieler (Bonucci) und Verletzte (Immobilie, Chiellini). Er sagt: «Jedes Nationalteam hat wegen des eng getakteten Spielplans in diesen Monaten Personalsorgen, auch die Schweiz, weil es mehr Verletzungen gibt als sonst.»

Italien soll vielmehr einen kühlen Kopf bewahren. Es wisse um seine Stärken, die nur schon mit dem idealen Mix aus Begeisterung, Lockerheit und Konzentration zu spüren seien, wie Bonucci sagt.

Mit diesem Mix wurden sie im Sommer zum besten Team Europas.