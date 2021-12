Cologna im Sprint mit Abschiffer - Fähndrich und Co überzeugen.

Sprint-Qualifikation Abschiffer für Cologna im Sprint: «Hoffentlich war das immerhin ein Beinöffner für morgen» In der Qualifikation zu den Sprintfinals in Davos kommt Dario Cologna nicht über einen 66. Rang hinaus. Dafür überzeugen andere Schweizer Sprinter wie Roman Schaad und Valerio Grond. Und mit Podesthoffnung Nadine Fähndrich und Laurien Van der Graaff laufen zwei Schweizerinnen in den Viertelfinals mit. Ralf Streule 11.12.2021, 13.42 Uhr

Dario Cologna ist in der Sprintqualifikation ohne Chance. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Dass Dario Cologna nicht mehr mit den allerschnellsten Sprintern mithalten kann, ist nichts Neues. Bei seiner Weltcup-Derniere in Davos nahm er die Sprint-Qualifikation vom Samstag explizit nur deshalb in Angriff, um sich auf den 15-km-Lauf vom Sonntag einzustimmen. Trotzdem war dem 35-Jährigen die Enttäuschung über den 66. Rang anzusehen. «Es war hoffentlich ein Beinöffner für morgen», sagte der Bündner im Ziel. Auf Quali-Sieger Johannes Klaebo verlor er auf die 1,5 Kilometer über 10 Sekunden.

Eine starke Qualifikation zeigten im Schneetreiben dafür Valerio Grond, Roman Schaad und Janik Riebli. Die Sprinter belegten die Ränge neun, zehn und zwölf. Sie rechnen sich gute Chancen in den Viertelfinals aus, die ab 14.15 Uhr beginnen. Mit dabei ist auch Erwan Käser als 20. und Routinier Jovian Hediger. Bei seiner letzten Sprintteilnahme in Davos schaffte es der 31-Jährige als 15. in die Finalrennen.

Valerio Grond, vor kurzem noch mit einer Erkältung kämpfend, zeigt eine starke Sprint-Qualifikation. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Bei den Frauen überzeugte Nadine Fähndrich mit einem vierten Rang - sie ist vorerst auf Kurs in Richtung angestrebtem Sprintfinal und wird gleich im ersten Viertelfinal-Heat starten . Bei ihrer Dernière in Davos schaffte es auch Laurien van der Graaff in die Finalrennen. Die Davoserin wurde 14. Die weiteren Schweizerinnen wie Alina Meier oder Lea Fischer verpassten hingegen einen Rang unter den ersten 30.