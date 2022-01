Martin Suters Romanbiografie über Bastian Schweinsteiger

Sportlerbiografie Martin Suter hat einen Roman über Bastian Schweinsteiger, den WM-Helden 2014 geschrieben: Wir bringen einen exklusiven Vorabdruck Man lernt in dem Buch Bastian Schweinsteiger als Lausbuben und Ausnahmefussballer kennen, der oft verletzt, dennoch aus purer Freude am Spiel enorm erfolgreich wurde. Und der dazu noch die schönste Tennis-Weltnummer eins heiratete. In unserem Romanausschnitt aber verschiesst er im Bayern-Tenü einen Elfmeter. Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

19.Mai 2012 - Bastian Schweinsteiger nach dem verschossenen Elfmeter im Champions-League-Final gegen Chelsea. Martin Meissner / AP

Martin Suter: Einer von euch. Diogenes, 384 S.

Ab 26.1. im Buchhandel. Diogenes

Eine autorisierte Biografie habe er stets abgelehnt, sagt Bastian Schweinsteiger. Als Fussballer, der mit Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft fast jeden Titel geholt hat, habe er sich nie als etwas Besonderes gefühlt. Die Idee, Martin Suter mit künstlerischer Freiheit über sein Leben schreiben zu lassen, fand er aber toll. Wir bringen hier einen Auszug, der mit dem dramatischen Champions-League-Finale im Jahr 2012 beginnt.

«Sie dominierten das Spiel, wie noch kaum je eine Mannschaft ein Champions-League-Final dominiert hatte. Aber erst in der dreiundachtzigsten Minute gelang Bayern das eins zu null, ein Kopfballaufsetzer von Thomas Müller. In der achtundachtzigsten Minute machte Didier Drogba nach dem allerersten Eckstoss für Chelsea den Ausgleich, ebenfalls mit einem Kopfballaufsetzer. Das Spiel ging unentschieden in die Verlängerung.

Robben verschoss einen Elfmeter.

In der hundertzwölften Minute schaute Basti zur Anzeigentafel hinauf: Nur noch acht Minuten, dachte er, ich glaube, wir müssen langsam ein Tor machen, sonst wird es doch noch ein Glücksspiel.

Aber Bayern machte kein Tor mehr. Und nach einem Eckenverhältnis von 20 : 1, 35 : 7 Schüssen und einem Ballbesitzverhältnis von 56 : 44 Prozent zu Gunsten des FC Bayern mussten sie tatsächlich ins Elfmeterschiessen.

Sie standen in einer Gruppe und sahen gebannt zu.

Lahm verwandelte. Es war 1 : 0 für Bayern.

Mata scheiterte an Neuer. 1 : 0 für Bayern.

Gómez verwandelte. 2 : 0 für Bayern.

Luiz verwandelte. 2 : 1 für Bayern.

Neuer verwandelte. 3 : 1 für Bayern.

Lampard verwandelte. 3 : 2 für Bayern.

Olic scheiterte an Cech. 3 : 2 für Bayern.

Cole verwandelte. 3 : 3.

Jetzt hing alles von Basti ab.

Wenn er ihn verwandelte, ging der grösste Traum in Erfüllung. Wenn nicht, dann war alles vorbei. Basti ging mit grossen Schritten auf den Ball zu, hob ihn auf, schritt zum Punkt, trat ihn kurz fest und legte das Leder sorgfältig zurück. Es war ein Déjà-vu aus Madrid. Lediglich das Pfeifkonzert war leiser. Es pfiffen nur die Chelsea-Fans.

Basti trat ein paar Meter zurück und stützte die Hände in die Hüfte.

Er fixierte Cech, den Torhüter. Der trug eine schwarze Lederhaube wie ein Kampfpilot aus dem Ersten Weltkrieg. Er breitete die Arme aus und tänzelte kurz hin und her. Dann blieb er sprungbereit stehen.

Hinter ihm sah Basti die Fankurve der Bayern. Eine wogende Mauer aus angstvollen Gesichtern.

Cech musste das Elferschiessen in Madrid gesehen haben und wissen, dass Schweinsteiger in die linke Ecke geschossen hatte.

Also erwartete er den Ball rechts.

Darum würde Basti links schiessen.

Doch genau das erwartete Cech.

Basti rannte auf den Ball zu, machte einen Schrittwechsel und schoss. In die – rechte Ecke.

Und Cech hechtete. In die – rechte Ecke.

Die Zeit blieb stehen.

Der Torwart lag in der Luft, die Finger weit ausgestreckt. Die bewegte Wand aus Gesichtern gefror.

Und in Zeitlupe segelte der Ball auf den Torpfosten zu.

Er würde ihn innen treffen und von dort aus ins Tor abgelenkt werden.

Cech machte sich immer länger und immer länger.

Sekundenbruchteile bevor der Ball den Pfosten berührte, erreichten ihn Cechs Fingerspitzen.

Ganz wenig änderte der Ball seine Flugbahn.

Traf auf den Pfosten.

Wurde abgelenkt.

Aber nicht ins Tor.

Nach aussen.

Ein einziger Schrei aus der Mauer entsetzter Gesichter.

Basti erstarrte. Dann zog er den Ausschnitt des Trikots bis zur Nasenspitze und blickte kurz über die Schulter zu seinen Mannschaftskameraden.

Zwei von ihnen eilten ihm entgegen und begleiteten ihn zu den andern. Dort vergrub er sein Gesicht in den Farben seines Vereins und sank in die Knie.

Es war dunkel. Wie damals in der Mülltonne im Elternhaus in Oberaudorf. Nur fühlte er sich diesmal nicht sicher wie damals. Er fühlte sich alleine.

Während Basti in der Dunkelheit verschwand, nahm Didier Drogba, der Mann, der in letzter Minute mit seinem Kopfball die Verlängerung erzwungen hatte, Anlauf zum entscheidenden Elfmeter und schickte Neuer in die falsche Ecke.

Basti sah es nicht. Aber er hörte es.

Während die Spieler von Chelsea ihren Helden feierten, kniete Basti am Spielfeldrand bei der Mannschaft, das Gesicht verborgen, den Kopf auf den Rasen gesenkt.

Die Mitspieler lagen auf dem Boden, verstreut wie gefallene Helden nach der Schlacht.

Als er später mit gesenktem Kopf zur Siegerehrung ging, um sich zum zweiten Platz beglückwünschen zu lassen, applaudierten ihm auch die Engländer.

Frank Lampard, der Kapitän von Chelsea, gegen den er schon viele Länderspiele ausgetragen hatte, schloss ihn tröstend in die Arme.

Der Schriftsteller und seine Hauptfigur: Martin Suter und Bastian Schweinsteiger. Marco Grob

In der Kabine weinte Basti, ohne sein Gesicht zu verstecken. Es wurde kaum gesprochen. Es war schon nach Mitternacht, als er mit Sarah das Stadion verliess. An den Journalisten ging er kommentarlos vorbei.

Die Stimmung beim Bankett im Postpalast war bedrückt. Basti sass bei Sarah und Steffen Hamann. Er ass ohne Appetit, sprach kaum und drängte kurz nach drei zum Aufbruch.

Also früh, denn das Bankett zog sich hin bis morgens um fünf.

Auch Paco, Sarahs Hund, war niedergeschlagen. Er hatte ein paarmal versucht, sein Herrchen mit ein paar Sprints und Sprüngen aufzumuntern, aber als Basti nicht wie sonst darauf einging, trottete er nur neben ihm her.

Das Wetter passte zur Stimmung. Der graue Himmel filterte das Licht so gleichförmig, dass Bäume und Häuser eindimensional wirkten wie Kulissen.

Basti hatte seine Schildmütze tief ins Gesicht gezogen und trug die dunkelste seiner Sonnenbrillen. Aber die Gefahr, erkannt zu werden, war klein. Es waren kaum Leute an der Isar. Das einzige bekannte Gesicht war das des hageren alten Mannes in der bunten Badehose. Sie nickten sich zu, und der Alte machte eine bedauernde Geste.

Bei seinem grossen Stein setzte sich Basti, zog Schuhe und Strümpfe aus und tauchte die Beine in die Isar. Sein rechter Fuss war dick, und der Knöchel schmerzte. An der linken Wade hatte er einen Bluterguss von einem Schlag, den er in den ersten Minuten des Finals erhalten hatte. Am Nachmittag hatte er einen Termin bei Mull. Hoffentlich nichts, was ihn für die EM ausschaltete. Seine Mannschaftskameraden waren schon beim Training an der Côte d’Azur. «Damit hättest du doch nicht schiessen brauchen», hatte Sarah erschrocken gesagt, als sie in der Nacht den Fuss und die Wade gesehen hatte. «Das hätte aber ausgesehen, als wollte ich mich drücken», hatte er geantwortet.

Dr. Müller-Wohlfahrt diagnostizierte, neben der wieder verschlimmerten Knöchelverletzung, in der linken Wade einen Bluterguss und eine Muskelquetschung und verbot Basti ein normales Training. Er konnte nur auf dem Ergometer trainieren und ein eigenes Fitnesstraining absolvieren. Beim letzten Testspiel gegen Israel musste er passen.

Jogi Löw rüstete ihn mit einem Trainingsprogramm der zuständigen Ärzte, Physiotherapeuten und Fitnesstrainer aus und schickte ihn zur Regeneration bis zu Beginn der Europameisterschaft in den Urlaub. Sarah und Basti reisten nach Capri.

Es gab zu ihrer Suite im Hotel eine grosse Terrasse mit Blick auf das grünblaue Meer ganz für sie allein. Aber Basti war lieber unter Menschen. Er wäre gerne, sobald er im Spa sein Trainingsprogramm absolviert hatte, zur Piccola Marina und hätte zwei der grünen Liegen mit den passenden Schirmen gemietet. Es war noch Vorsaison, Ende Mai. Die Sonne stach noch nicht, und es gab noch nicht viele Touristen auf Capri. Aber Sarah riet davon ab. «Hier sind wir in einem Fünfsternehotel, da ist man diskret. Wir wollen doch keine Paparazzi-Fotos in der ‹Bild› ein paar Tage vor der EM.»

Also gingen sie zum grossen Hotelpool und nahmen sich zwei Liegen.

Bastis Sprunggelenk tat praktisch nicht mehr weh, nur die Muskelquetschung war noch mit einem rosa Tape verbunden. Wenn sie in drei Tagen zu Hause waren, würde Mull ihn gesundschreiben. Kurz darauf würde er mit der Nationalmannschaft nach Danzig fliegen und mit dem Training beginnen. Er freute sich darauf.

Sarah setzte sich auf und hielt ihm die Sonnencreme hin, legte sich auf den Bauch und öffnete den Verschluss des Bikinioberteils. Er cremte ihr den Rücken ein.

«Ich habe Lust auf einen Eiskaffee, magst du auch etwas?»

Sarah hatte keine Lust.

Er stand auf und ging jemanden suchen, bei dem er bestellen konnte.

Auf dem Rückweg rief einer von seiner Liege aus: «Hallo, Schweini!»

Er reagierte nicht, kehrte zu seiner Liege zurück und wartete auf den Eiskaffee.

Als dieser gebracht wurde, hakte Sarah ihr Oberteil ein, setzte sich auf, kostete einen Löffel, gab ihm den Eiskaffee zurück und legte sich auf den Rücken.

«Hast du gesehen? Da fotografiert uns einer mit dem Handy.» Basti blickte auf und sah den Mann, der ihn «Schweini» gerufen hatte.

Am nächsten Morgen war das Foto auf dem Titel der «Bild». Und am Tag danach waren die Medien voll mit dem Thema «Basti mit Sarah auf Capri statt im Training». Jogi Löw, Oliver Bierhoff, Dr. Müller-Wohlfahrt und Uli Hoeness mussten sich rechtfertigen. Und Florian musste juristisch gegen die «Bild» vorgehen. Basti meinte zu Sarah: «Vielleicht wären wir doch besser zum Strand gegangen.»

Martin Suter: Einer von euch. Bastian Schweinsteiger. Eine Romanbiografie. Diogenes, 384 S. Ab 26.1. im Buchhandel.

