Unihockey-WM in Helsinki: Kann die Schweiz Weltmeister werden?

Sport Unihockey-Weltmeister Schweiz? Wie Trainer und der nationale Verband die Überraschung möglich machen wollen Finnland oder Schweden? Ein anderer Weltmeister scheint an der Unihockey-WM in Helsinki, die derzeit stattfindet, kaum möglich. Doch dahinter drängen die Schweiz und Tschechien. Klar ist: Trainer und Natispieler glauben an die Sensation. David Grob Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Der Schweizer Verteidiger im WM-Halbfinal 2018 in Prag gegen den Schweden Albin Sjögren. Bild: IFF

Eines scheint bereits jetzt klar: Wenn am kommenden Freitag in Helsinki die beiden Halbfinal-Spiele der Unihockey-Weltmeisterschaft ausgetragen werden, stehen Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz auf dem Platz. Seit 1996 wird die Weltmeisterschaft ausgetragen. Seither ging Gold entweder an Schweden oder Finnland. Die Schweiz und Tschechien spielen jeweils um Bronze.

In 25 Jahren ist Unihockey zwar dynamischer, schneller und athletischer geworden, an der internationalen Hackordnung hat sich aber kaum etwas geändert.

Unihockey hat sich in der Schweiz einen gewissen Stellenwert erarbeitet

Dabei ist Unihockey in der Schweiz eine Erfolgsgeschichte: Die Anzahl lizenzierter Spieler steigt Jahr für Jahr und liegt derzeit bei rund 33'000 Aktiven. Ebenso die Medienpräsenz: Seit 2015 überträgt SRF den sogenannten Superfinal, das Entscheidungsspiel der Meisterschaft. 2018 hat der Sender das Angebot auf Playoff-Spiele ausgeweitet. In Winterthur ist 2018 eine moderne Sportarena entstanden, in der der HC Rychenberg Winterthur spielt. Zuschauerschnitt vor Corona: rund 1200 Zuschauer. Und Bundesrätin Viola Amherd nennt Unihockey explizit in der Bundesstrategie Grossanlässe Sportanlässe. Kurz: Das Schweizer Unihockey hat sich in den vergangenen Jahren einen gewissen Stellenwert im Schatten der Publikumsmagnete Fussball und Eishockey erarbeitet.

Was fehlt? Ein Coup der Schweizer Männer-Nationalmannschaft. Den Frauen ist dies zuletzt 2019 mit der Silbermedaille an der Heim-WM in Neuenburg gelungen. Im Halbfinale holten sie in den letzten zwei Minuten einen Vier-Tore-Rückstand auf und siegten in der Verlängerung.

Die Gründe für die nordische Dominanz liegen auf der Hand: Schweden wie Finnland verfügen über ein viel grösseres Reservoir an potenziellen Spielern – Schweden zählte 2020 105'000 lizenzierte Spielerinnen und Spieler, Finnland 51'000. Auch trainieren viele der schwedischen Juniorenspieler in rund 30 Unihockey-Gymnasien. In der Schweiz gibt es weit weniger solche Strukturen. Ein weiterer Faktor: der Stellenwert des Amateur-Spitzensports in Skandinavien. Die Arbeitgeber sind oft kulanter, der Start in die berufliche Karriere kann auf nach das Karriereende im Spitzensport geschoben werden.

Wie kann die Schweizer Nationalmannschaft da die Lücke zu Schweden und Finnland schliessen?

Verteidiger Luca Graf bejubelt den Anschlusstreffer zum 3:2 im Halbfinal 2018 gegen Schweden. Die Schweiz verlor im Penaltyschiessen. Bild: IFF

Mit Mut zum Erfolg?

Nati-Trainer David Jansson. Bild: Fabian Trees, Keystone

David Jansson ist seit 2015 Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Der Schwede ist am Vorabend mit der Nationalmannschaft vom Vorbereitungscamp in Valencia zurückgekehrt, jetzt sitzt er in einem Hotelzimmer am Flughafen, wir sprechen via Zoom. «Mir fällt es leicht, bestimmte Voraussetzungen zu akzeptieren», sagt Jansson in Bezug auf die Vereinbarkeit von Spitzensport und Karriere.

Er versucht deshalb anderswo anzusetzen. Im Kopf der Spieler. Er erzählt, wie er seit seinem Antritt als Naticoach, Stück um Stück versucht, die Mentalität, das Mindset, seiner Spieler zu verändern. Mit einer mutigen Spielweise, einer aktiven Offensive, einem aggressiven Defensivsystem, positiver Kommunikation, Optimismus, Glaube. Die Zeiten des Mauerns, wie früher von der Schweiz teilweise praktiziert, sind vorbei. «Die Offensivqualität der Gegenspieler ist schlicht zu gut, als dass dies funktionieren könnte», sagt Jansson.

Ein zweiter Punkt, was sich gegenüber früher verändert hat: Immer mehr Schweizer Natispieler setzen stärker auf die Karte Unihockey. Wer den Schritt nach Schweden in die beste Liga der Welt wagt, kann oft prägende Rollen übernehmen. Flügel Jan Zaugg etwa, der zwei Saisons in Mullsjö spielte und Tor um Tor erzielte. Verteidiger Luca Graf, der in seinem zweiten Schwedenaufenthalt Captain bei Sirius IBK ist. Oder Offensivspieler Tim Braillard, der 2019 zum besten Center der schwedischen Liga gewählt wurde. Jansson:

«Schweizer Spieler sind gefragter als früher.»

Durch die Armee zu mehr Trainingsstunden

Daniel Bareiss, Zentralpräsident von Swiss Unihockey. Bild: PD

Daniel Bareiss versucht als Zentralpräsident von Swiss Unihockey die notwendigen Strukturen zu schaffen, um die Lücke zu Schweden oder Finnland zu schliessen. Der Alltag vieler Schweizer Spieler ist durch Beruf und Sport getaktet. Man arbeitet 100 Prozent, absolviert fünf bis acht Trainings pro Woche, hat Spiele am Wochenende, regelmässige Nati-Camps. Hier soll der 2020 geschaffene Spitzensport-WK Abhilfe verschaffen. In Zusammenarbeit mit der Armee erhalten Spieler der Nationalmannschaften so die Möglichkeit, an bis zu 130 Tagen pro Jahr als Spitzensportler zu leben und zu trainieren. Während dieser Zeit erhalten die Spieler oder ihre Arbeitgeber 80 Prozent des Lohnes über die Erwerbsersatzordnung. «So wird eine duale Karriere möglich. Ein Meilenstein», sagt Bareiss. Und Jansson sagt:

«Es ist so viel einfacher, auf die 10'000 Stunden zur Perfektion zu kommen.»

Auch Damian Keller, Chefredaktor beim Szenemagazin «unihockey.ch», beobachtet deutliche Schritte zur Professionalisierung und eine sukzessive Entwicklung der Schweizer Nationalmannschaft. «Das Team ist spielerisch kreativer geworden, die Spitze breiter: Wenn früher 15 Spieler auf internationalem Spitzenniveau spielten, so sind es heute 25. Der Trainerstaff hat mehr Möglichkeiten bei der Kaderauswahl.»

Gelbe Euphorie, rote Enttäuschung: Die Schweiz verliert den WM-Halbfinal gegen Schweden 2018. (Bilder: IFF)

Der Glaube an die Überraschung

«Der Weg stimmt», sagt Keller. «Doch noch fehlt der Titel.» Nichts illustriert dies besser als die Resultate gegen Schweden, die auf dem Papier wohl stärkste Mannschaft. 2016 verlor die Schweiz nach einem ansprechenden Halbfinal, in dem sie zwei Drittel lange mithalten konnte. 2017 folgte der erste Sieg gegen die Skandinavier überhaupt. In einem Vorbereitungsturnier zwar, aber dennoch: Der Fluch war gebrochen. Und dann der WM-Halbfinal 2018 gegen Schweden. Die wohl bitterste Niederlage des Schweizer Unihockeys. Die Nati führte bis eineinhalb Minuten vor Schluss mit 4:3, Schweden glich aus. Verlängerung. Penaltyschiessen. Niederlage. Bronze. Schon wieder.

Spieler und Staff, sie glauben, dass es jetzt Gold sein könnte. «Der Titelgewinn ist nicht unrealistisch», sagt Verteidiger Nils Conrad. «Es wäre keine Sensation mehr», sein Kollege Nicola Bischofberger. Und Nati-Trainer David Jansson sagt: «Die anderen Top-4-Nationen haben grossen Respekt vor uns.» Mehr wissen wir am Freitag.

Unihockey wächst international nur langsam

Nebst der Schweiz hat auch Tschechien aufgeholt. Mitte Oktober hat das Team das letzte Vorbereitungsturnier vor der WM gewonnen. Hinter den Top-4-Nationen ist zwar Bewegung vorhanden, doch das Verfolgerfeld aus Norwegen, Lettland, Deutschland, Dänemark, Polen vermag die Lücke zu Tschechien und der Schweiz nicht zwingend zu schliessen.

Und dahinter? Wenig Entwicklung: Asiatische Teams wie Singapur, Thailand oder Japan nehmen seit Jahren an der B-WM teil. Für Nati-Trainer David Jansson ist es erstaunlich, dass Unihockey sich in Asien nicht schneller entwickelt: «Die Infrastruktur in einem Stadtstaat wie Singapur wäre eigentlich vorhanden. Auch könnte das Nationalteam Singapurs regelmässig trainieren.» Anders sieht es in Kanada aus, ein möglicher Entwicklungsmarkt, der ebenfalls oft genannt wird. Leider seien viele Hallen auf Basketball ausgerichtet – und damit zu kurz fürs Unihockey, sagt Jansson, der auch Trainer der kanadischen Nationalmannschaft war. «Dies ist schade, könnte man Unihockey gut als ideale Alternative fürs Sommertraining im Eishockey verkaufen.» Teils nehmen neue Nationalteams an der WM-Qualifikation teil, wie die Elfenbeinküste, die 2020 mit einem Kader von sieben Feldspielern antrat – und der Schweiz den Rekordsieg von 51:0 ermöglichte.

Der Weg, dass Unihockey dereinst olympisch wird, scheint lang und steinig. Für Daniel Bareiss, Zentralpräsident von Swiss Unihockey, ist dies in naher Zukunft unrealistisch, da Unihockey als Teamsportart viel Ressourcen benötigen würde. Unterkünfte, Hallen. Trotzdem, Olympia ist ein Ziel: Die «International Floorball Federation» (IFF) experimentiert in gewissen Turnieren mit anderen Spielformaten, um die Attraktivität zu steigern: Eine kürzere Spielzeit von 15 Minuten, ein kleineres Kader der besten Spieler. Für Bareiss stellt sich in Bezug auf Olympia die Frage nach dem Ei oder Huhn: «Ist eine Sportart olympisch, weil sie gross ist? Oder ist sie gross, weil sie olympisch ist?»

