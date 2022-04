Merenschwand Von 100 auf 35 Quadratmeter reduziert und dabei viel Freiraum gewonnen: Bernadette Hölzl lebt seit einer Woche im Minihaus

Seit einer Woche lebt Bernadette Hölzl in ihrem Ökominihaus in Merenschwand. Die drei Häuser im Dorfkern sind die erste Siedlung dieser Kleinwohnform in der Schweiz. Die 64-Jährige hat sich auf den 35 Quadratmetern eingerichtet und gewährt der AZ einen Einblick.