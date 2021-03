Sport-News Lewandowski fällt nach Bänderverletzung aus +++ Lugano verpflichtet Ex-NHL-Spieler +++ Wieder Corona-Fall beim SCB! Droht schon wieder Quarantäne? Wechselt ein Spieler den Klub? Wird ein Sportevent verschoben oder abgesagt? Oder muss sich ein Klub in die Quarantäne begeben? In unserem tagesaktuellen Sport-Ticker erfahren Sie es. Sportredaktion CH Media Aktualisiert 29.03.2021, 18.34 Uhr

Robert Lewandowski fällt für das WM-Qualifikationsspiel von Polen am Mittwoch gegen England aus. Wie der polnische Verband am Montag mitteilt, legt der Stürmer eine verletzungsbedingte Pause ein. Der 32-Jährige kehrt zur Behandlung der Blessur zu Bayern München zurück. Sein Einsatz im Bundesligaspiel am Samstag gegen Leipzig gilt als fraglich. Robert Lewandowski war am Sonntag im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Die Untersuchungen ergaben eine Bänderverletzung im rechten Knie.

Lugano verpflichtet Ex-NHL-Spieler

Der HC Lugano hat bis zum Ende der Saison den Amerikaner T.J. Brennan über eine B-Lizenz von Thurgau verpflichtet. Dies teilte der HC Lugano am Montag mit. Der 31-jährige Verteidiger hat 53 Partien in der NHL absolviert, unter anderem für die Buffalo Sabres, Florida Panthers und die Toronto Maple Leafs.

Camille Rast wird Schweizermeisterin im Riesenslalom

Die Walliserin Camille Rast hat in ihrer Heimat St-Luc überlegen den Schweizermeistertitel im Riesenslalom gewonnen. Die 21-Jährige gewann den Titel mit über einer Sekunde Vorsprung auf die Zürcherin Simone Wild.

EHC Biel weiterhin in Quarantäne – Spiel gegen Rappi verschoben! Nach zwei positiven Covid-Fällen befindet sich die Mannschaft des EHC Biel nach wie vor in Quarantäne. Das Spiel vom Dienstag, 30. März, gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers muss ebenfalls verschoben werden. Dies teilte der Verein am Montag mit.

Am Montag wurden alle Spieler und Staff-Mitglieder erneut einem PCR-Test unterzogen, die Testergebnisse werden am Dienstag erwartet. Sollten die Testergebnisse negativ ausfallen, könnte die Quarantäne beendet werden. In diesem Fall würde die Partie gegen die Lakers bereits am Mittwoch, 31. März, nachgeholt.

Skispringer Tande aus Koma erwacht

Skispringer Daniel Andre Tande ist vier Tage nach seinem Horror-Sturz aus dem Koma erwacht. «Daniel ist in der Nacht aufgewacht und hat bereits mit seiner Freundin und seiner Mutter gesprochen», teilte der norwegische Sportchef Clas Brede Braathen am Montagmorgen mit.

Die norwegische Mannschaftsärztin Guri Ekaas zeigte sich erfreut über den Gesundheitszustand des Team-Olympiasiegers. «Daniel hat im Laufe der Nacht große Fortschritte gemacht», sagte Ekaas: «Er wurde heute um 6.00 Uhr vom Beatmungsgerät abgekoppelt, und alles ist in Ordnung.»

Tandewar am Donnerstag ins künstliche Koma versetzt worden. Der 27-Jährige hatte auf der Flugschanze im slowenischen Planica im Probedurchgang kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verloren und war mit voller Wucht auf den Hang geprallt.

Auf dem Weg zur Genesung: Daniel Andre Tande. Keystone

Roman Josi schiesst das Siegestor gegen die Chicago Blackhawks

Der Berner hat im NHL-Spiel der Nashville Predators gegen die Chicago Blackhawks den entscheidenden Treffer gelandet. Nachdem Josis Mannschaft nach dem ersten Drittel mit 2:0 vorne lag, schafften die Blackhawks den Ausgleich mit zwei Assists vom Zürcher Pius Suter. Wenige Minuten vor Schluss gelang Josi das Siegestor. Für Nashville ist es der fünfte Sieg in Folge. Die Mannschaft steht in der Central Division neu auf dem Vierten Platz und ist damit zur Playoff-Teilnahme berechtigt.

2:0-Sieg gegen England: Portugal bleibt an U21-EM makellos

Portugal, der kommende Gegner der Schweizer an der U21-EM, gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel. Gegen die hoch gehandelten Engländer gewinnen die Portugiesen mit 2:0. Die Tore schiessen Dany Mota (64.) und Trincao (74., Elfmeter). Nach zwei Spieltagen steht Portugal in der Gruppe D mit sechs Punkten an der Spitze, Kroatien und die Schweiz folgen mit je drei Punkten, England bleibt punkt- und torlos.

Die Portugiesen dürfen sich über ihren zweiten EM-Sieg freuen.AP

96. Sieg! Hamilton gewinnt beim Saisonauftakt in Bahrain

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) lieferte sich mit Max Verstappen (Red Bull Racing) ein heisses Duell um den Sieg in Bahrain. Zum Schluss geht der erste GP der Saison an den Briten, es ist sein 96. GP-Sieg insgesamt.

Verstappen - aus der Pole gestartet - sah lange als der sichere Sieger aus. In Runde 40 wurde er aber von Hamilton überholt. Eine Revanche des Niederländers wenige Runden vor Schluss misslang, er überholte ausserhalb der Rennstrecke und musste nach Intervention der Rennleitung den Spitzenplatz wieder zurückgeben. Hamilton sagte nach dem Rennen: «Das war eines meiner härtesten Rennen seit langem.» Nur 0.7 Sekunden trennten die beiden auf der Ziellinie. Auf Platz drei landete der zweite Fahrer von Mercedes, der Finne Valtteri Bottas.

Pech für Alfa -Sauber: Kimi Raikkönen verpasste als 11. und Antonio Giovinazzi als 12. die Top Ten.

Die Feuertaufe in der F1 bestanden hat Mick Schumacher. Der Sohn von Michael Schumacher konnte das Rennen beenden, landete allerdings auf dem letzten Platz.

Das nächste Rennen der F1 findet am 18. April in Italien statt.

Dupasquier sichert sich seine ersten WM-Punkte – Tom Lüthi enttäuscht

Dem 19-jährigen Jason Dupasquier gelingt beim Saisonauftakt in der Moto3 eine Überraschung: Der Freiburger fährt beim GP von Katar auf Rang 10 und holt zum ersten Mal in seiner Karriere WM-Punkte. In seiner Debütsaison im vergangenen Jahr war Dupasquier nie über Platz 17 hinausgekommen.

In der Moto2 muss Tom Lüthi derweil eine Enttäuschung hinnehmen. Der 34-Jährige kommt beim Sieg des Engländers Sam Lowes als 15. ins Ziel.

In der Moto GP, der höchsten Klasse, gewinnt der Spanier Maverick Viñales vor dem Franzosen Johann Zarco und dem Italiener Francesco Bagnaia.

Jason Dupasquier fährt beim GP von Katar auf Rang 10.Keystone

Murisier holt seinen sechsten nationalen Titel

Justin Murisier hat die Schweizer Meisterschaften in St-Luc für sich entschieden. Der Walliser gewann den Riesenslalom vor Daniele Sette und Livio Simonet. Für Murisier ist es bereits der sechste nationale Titel.

Gino Caviezel,Loïc Meillard und Marco Odermatt gingen am Sonntag nicht an den Start. Die Schweizer Meisterschaften finden am Montag im Val d'Anniviers mit dem Riesenslalom der Frauen ihren Abschluss.

Justin Murisier gewann am Sonntag zum sechsten Mal die Schweizer Meisterschaften.Keystone