2. Liga AFV Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Brugg, Küttigen wartet weiter auf ersten Punkt – Siegtreffer durch Fabio Berz Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Brugg zuhause gegen Küttigen 1:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 22.08.2021, 04.00 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 36. Minute schoss Fabio Berz das 1:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Brugg kassierte vier gelbe Karten. Bei Küttigen erhielten Julijan Todorovic (16.) und Silvan Otto (54.) eine gelbe Karte.

Brugg liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Brugg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Suhr. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

In der Tabelle steht Küttigen nach dem zweiten Spiel auf Rang 16 (null Punkte). Küttigen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gränichen. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Brugg - FC Küttigen 1:0 (1:0) - Stadion Au, Brugg – Tor: 36. Fabio Berz 1:0. – Brugg: Raphael Büttikofer, Stefan Jovanovic, Domenique Thiel, Christoph Baumgartner, Jonas Schmidt, Noël Hottinger, Mike Hüsler, Sven Schönenberger, Fabio Berz, Malsor Osmani, Vlerson Veseli. – Küttigen: Severin Wieland, Noël Hässig, Janis Christ, Cedric Schmid, Michael Stampfli, Joshua Heeg, Julijan Todorovic, Jan Rossi, Joel Manuel Martins Serrano, Robin Bürgisser, Silvan Otto. – Verwarnungen: 16. Julijan Todorovic, 44. Stefan Jovanovic, 54. Fabio Berz, 54. Silvan Otto, 77. Lars Schwarz, 78. Tobias Brändli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1, FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0, FC Oftringen - FC Suhr 4:3, FC Brugg - FC Küttigen 1:0, FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Oftringen 2/6 (7:4), 3. FC Sarmenstorf 2/6 (11:1), 4. FC Fislisbach 2/6 (9:4), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/4 (4:1), 6. FC Windisch 2/4 (4:2), 7. FC Gontenschwil 2/3 (3:5), 8. FC Wettingen 2/3 (4:3), 9. FC Menzo Reinach 2/3 (4:5), 10. FC Suhr 2/3 (9:4), 11. FC Lenzburg 2/3 (4:5), 12. FC Niederwil 2/0 (0:6), 13. FC Gränichen 2/0 (1:5), 14. FC Kölliken 2/0 (4:11), 15. FC Wohlen 2 2/0 (1:9), 16. FC Küttigen 2/0 (1:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 03:57 Uhr.