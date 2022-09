3. Liga, Gruppe 2 Zurzach verliert gegen Seriensieger Niederwil – Luca Angst trifft zum Sieg Niederwil setzt seine Siegesserie auch gegen Zurzach fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 25.09.2022, 01.16 Uhr

(chm)

Niederwil geriet zunächst in Rückstand, als Michael Lourenco Satzinger in der 23. Minute die zwischenzeitliche Führung für Zurzach gelang. In der 31. Minute glich Niederwil jedoch aus und ging in der 51. Minute in Führung. Torschützen waren Damian Wüthrich und Luca Angst.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Peter Stauber (72.), Nico Gautschi (76.) und Domenico Dupont (79.). Gelbe Karten gab es bei Zurzach für Mahamed Mahamud (79.), Kujtim Durmishi (79.) und Luis Carlos Rodrigues Tavares (92.).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Für Niederwil ist es der dritte Sieg in Serie. Niederwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Niederwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Spreitenbach (Platz 8). Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Zurzach drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 11. Zurzach hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Zurzach geht es auswärts gegen FC Villmergen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: SC Zurzach - FC Niederwil 1:2 (1:1) - Barz, Zurzach – Tore: 23. Michael Lourenco Satzinger 1:0. 31. Damian Wüthrich 1:1. 51. Luca Angst 1:2. – Zurzach: Tim Burkard, Danilo Cella Sanchez, Yannick Mauch, Michael Binder, Henrique Amiguinho Coutinho, Kujtim Durmishi, Michael Lourenco Satzinger, Severin Büeler, Lukas Edelmann, Loris Edelmann, Lavdim Durmishi. – Niederwil: Levin Gratwohl, Peter Stauber, Rafael Schertenleib, Luca Angst, Emiliano Di Chiara, Damian Wüthrich, Fabrice Rätz, Leutrim Buqa, Nico Gautschi, Sandro Ravelli, Jamie Specker. – Verwarnungen: 72. Peter Stauber, 76. Nico Gautschi, 79. Mahamed Mahamud, 79. Kujtim Durmishi, 79. Domenico Dupont, 92. Luis Carlos Rodrigues Tavares.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 01:13 Uhr.

