3. Liga, Gruppe 2 Zurzach holt sich zum Auftakt drei Punkte gegen Erlinsbach Sieg für Zurzach gegen Erlinsbach zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:2. 14.08.2022, 19.41 Uhr

(chm)

Erlinsbach ging zunächst in Führung, als Michael Wirth in der 3. Minute traf. Dann glich aber Samir Brkic (26.) für Zurzach aus. Jan Georg in der 45. Minute und Timur Kizilhan in der 67. Minute brachten Zurzach sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Erlinsbach noch auf 2:3 heran. Michael Wirth war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Zurzach nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Zurzach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Küttigen 1a. Diese Begegnung findet am 20. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Nach dem ersten Spiel steht Erlinsbach auf dem zwölften Rang. Auf Erlinsbach wartet im nächsten Spiel zuhause das elftplatzierte Team FC Spreitenbach, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: SC Zurzach - FC Erlinsbach 1b 3:2 (2:1) - Barz, Zurzach – Tore: 3. Michael Wirth 0:1. 26. Samir Brkic 1:1. 45. Jan Georg 2:1. 67. Timur Kizilhan 3:1. 84. Michael Wirth 3:2. – Zurzach: Tim Burkard, Danilo Cella Sanchez, Yannick Mauch, Kujtim Durmishi, Loris Edelmann, Jan Georg, Severin Büeler, Henrique Amiguinho Coutinho, Lukas Edelmann, Samir Brkic, Luis Carlos Rodrigues Tavares. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Dennis Rüedi, Rafael Moriggl, Gerard Toni, Michael Wirth, Samuele Zacheo, Setshi Toni, Evrim Saglam, Jan Arnet, Emre Saglam. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2022 19:38 Uhr.