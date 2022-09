3. Liga, Gruppe 2 Zurzach bezwingt auswärts Tägerig – Siegtreffer durch Lukas Edelmann Sieg für Zurzach: Gegen Tägerig gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 2:1. 07.09.2022, 23.13 Uhr

Der Siegtreffer für Zurzach gelang Lukas Edelmann in der 65. Minute. In der 10. Minute hatte Lukas Edelmann Zurzach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Tägerig fiel in der 60. Minute durch Francisco José Henriques Alves Frade.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Zurzach, nämlich für Henrique Amiguinho Coutinho (46.). Eine Verwarnung gab es für Tägerig, nämlich für Alessandro Locatelli (41.).

In der Abwehr gehört Zurzach zu den Besten: Total liess das Team 10 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Zurzach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 9. Zurzach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Zurzach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Zurzach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Turgi (Platz 11). Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Nach der Niederlage büsst Tägerig zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 10. Für Tägerig war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Tägerig verlor zudem erstmals zuhause.

Für Tägerig geht es auswärts gegen FC Spreitenbach (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Tägerig - SC Zurzach 1:2 (0:1) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 10. Lukas Edelmann 0:1. 60. Francisco José Henriques Alves Frade 1:1. 65. Lukas Edelmann 1:2. – Tägerig: Jonas Simon, Marcel Hilpert, Rafael Annen, Moreno Zanatta, Pedro Loureiro Da Costa, Alessandro Locatelli, Besian Rushiti, Pascal Meyer, Roman Lips, Francisco José Henriques Alves Frade, Yunus Hamurtekin. – Zurzach: Tim Burkard, Danilo Cella Sanchez, Kujtim Durmishi, Yannick Mauch, Loris Edelmann, Jan Georg, Severin Büeler, Michael Lourenco Satzinger, Lukas Edelmann, Lavdim Durmishi, Henrique Amiguinho Coutinho. – Verwarnungen: 41. Alessandro Locatelli, 46. Henrique Amiguinho Coutinho.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

