4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Zofingen mit Sieg gegen Gränichen – Entscheidung in der Schlussminute Zofingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Gränichen 2:1. 30.05.2022, 00.54 Uhr

(chm)

Zofingen geriet zunächst in Rückstand, als Alessio Rosamilia in der 37. Minute die zwischenzeitliche Führung für Gränichen gelang. In der 50. Minute glich Zofingen jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschützen waren Christoph Spring und Marco Erni.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zofingen, Donato Solimine (86.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Gränichen, nämlich für Vatan Berisha (84.).

Zofingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 4. Für Zofingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Zofingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Villmergen 2a. Das Spiel findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Für Gränichen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Gränichen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Gränichen geht es daheim gegen FC Oftringen 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: SC Zofingen 2 - FC Gränichen 2 2:1 (0:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 37. Alessio Rosamilia 0:1. 50. Christoph Spring 1:1. 91. Marco Erni 2:1. – Zofingen: Reto Bossard, Dominic Bächler, Jeffrey Nekys, Marik Sommer, Gianmarco Porlezza, Christoph Spring, Ricardo Wittmann, Emir Zepic, Colin Spichiger, Stefan Palmieri, Fabian Fessler. – Gränichen: Manuel Fritz, Yves Ledermann, Joris Fehlmann, Vatan Berisha, Jonathan Luna Leyes, Kirijahn Sivanathan, Benjamin Frutschi, Agon Nuredini, Ahmed Balic, Vincenzo Marotta, Alessio Rosamilia. – Verwarnungen: 84. Vatan Berisha, 86. Donato Solimine.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 00:50 Uhr.