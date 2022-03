4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Zofingen mit drei Punkten auswärts gegen Oftringen Zofingen behielt im Spiel gegen Oftringen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 26.03.2022, 21.40 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Jarmo Finazzi, der in der 9. Minute für Oftringen zum 1:0 traf. Thomas Bossard glich in der 13. Minute für Zofingen aus. Es hiess 1:1. In der 24. Minute gelang Christoph Spring der Führungstreffer zum 2:1 für Zofingen.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Mario Weber, sorgte in der 48 für den Ausgleich für Oftringen. Stefan Palmieri schoss Zofingen in der 80. Minute zur 3:2-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Thomas Bossard in der 94. Minute. Er traf zum 4:2 für Zofingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oftringen erhielten Bruno Matheus Dias Dos Santos (20.), Luis Bühlmann (48.) und Mikail Simsek (86.) eine gelbe Karte. Für Zofingen gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Zofingen nach dem dritten Spiel auf Rang 2 (vier Punkte). Für Zofingen geht es zuhause gegen FC Aarburg 1 weiter. Die Partie findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Oftringen steht mit null Punkten auf Rang 11. Für Oftringen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Masis Aarau weiter. Die Partie findet am 1. April statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Oftringen 2 - SC Zofingen 2 2:4 (1:2) - Im Feld, Oftringen – Tore: 9. Jarmo Finazzi 1:0. 13. Thomas Bossard 1:1. 24. Christoph Spring 1:2. 48. Mario Weber (Penalty) 2:2.80. Stefan Palmieri 2:3. 94. Thomas Bossard 2:4. – Oftringen: Mikail Simsek, Ferhad Abdic, Alessandro Quaino, Emircan Durgut, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Lukas Woodtli, Jarmo Finazzi, Dario Baumann, Mario Weber, Rafaël Erb, Luis Bühlmann. – Zofingen: Reto Merkli, Marik Sommer, Jeffrey Nekys, Philipp Müller, Colin Spichiger, Marco Erni, Visar Kadrijaj, Ricardo Wittmann, Christoph Spring, Thomas Bossard, Donato Solimine. – Verwarnungen: 20. Bruno Matheus Dias Dos Santos, 48. Luis Bühlmann, 86. Mikail Simsek.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde: FC Turgi 1b - FC Gränichen 2 3:3, FC Muhen 1 - FC Villmergen 2a 3:6, FC Oftringen 2 - SC Zofingen 2 2:4

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 3 Spiele/6 Punkte (9:3). 2. SC Zofingen 2 3/4 (8:6), 3. FC Gränichen 2 3/4 (5:3), 4. FC Masis Aarau 3/4 (8:5), 5. SC Seengen 1 3/3 (6:7), 6. FC Niederlenz 1 3/3 (4:4), 7. FC Erlinsbach 2 3/3 (2:2), 8. FC Ataspor 3/3 (3:4), 9. FC Turgi 1b 3/2 (4:4), 10. SC Schöftland 3 3/1 (4:5), 11. FC Oftringen 2 2/0 (2:4), 12. FC Aarburg 1 2/0 (0:3), 13. FC Muhen 1 3/0 (3:8), 14. FC Spreitenbach 1b [[t.gp]]/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 21:15 Uhr.