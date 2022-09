Frauen 3. Liga Zofingen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Villmergen Zofingen hat am Sonntag zuhause Villmergen besiegt und hat damit im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 0:1. 04.09.2022, 23.15 Uhr

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zofingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 11 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Villmergen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Zofingen von Rang 9 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Zofingen folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Zofingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Zofingen geht es daheim gegen FC Fislisbach (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (17.30 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

In der Tabelle verliert Villmergen Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat einen Punkt. Für Villmergen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Villmergen geht es daheim gegen FC Fislisbach (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FFC Zofingen - FC Villmergen 6:1 (0:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 20. Alisha Schneeberger 0:0. 26. Sarah Hugi 0:1. 34. Alessia Tushi 0:1. 37. Anna Bühlmann 0:1. 63. Carmen Achermann 0:1. 83. Alisha Schneeberger 0:1. 91. Alisha Schneeberger 0:1. – Zofingen: Carina Roque Figueiredo, Tamara Bohnenblust, Alessia Tushi, Anna Bühlmann, Leila Tushi, Hannah-Karise Zimmermann, Joanna Joss, Lina Mathys, Samenta Krasniqi, Alisha Schneeberger, Kim Anker. – Villmergen: Nadja Fröhlich, Alexa Fröhlich, Ilaria Ciciarello, Jessica Ventura, Valentina Lorenz, Diana Frutiger, Cristina Garcia de Pablos, Sarah Hugi, Priscilla Stirnimann, Melanie Hugi, Samira Bartucca. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

