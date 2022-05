4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Zofingen bezwingt Erlinsbach Sieg für Zofingen: Gegen Erlinsbach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 02.05.2022, 13.16 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Zofingen: Christoph Spring brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Christoph Spring in der 17. Minute für das 2:0 für Zofingen. In der 20. Minute gelang Erlinsbach (Andrea Salemi) der Anschlusstreffer (1:2). In der 67. Minute sorgte Stefan Palmieri für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Zofingen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dennis Rüedi von Erlinsbach erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Erlinsbach lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Zofingen. Die total 9 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Zofingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 4. Zofingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zofingen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muhen 1 (Rang 11). Die Partie findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Mit der Niederlage rückt Erlinsbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 5. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es zuhause gegen FC Oftringen 2 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Freitag (6. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: SC Zofingen 2 - FC Erlinsbach 2 3:1 (2:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 4. Christoph Spring 1:0. 17. Christoph Spring 2:0. 20. Andrea Salemi 2:1. 67. Stefan Palmieri 3:1. – Zofingen: Reto Bossard, Dominic Bächler, Jeffrey Nekys, Emir Zepic, Colin Spichiger, Mario Sampaio Rocha, Marco Erni, Marik Sommer, Fabian Fessler, Christoph Spring, Donato Solimine. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Gerard Toni, Alessio Amodio, Setshi Toni, Olivier Joos, Angelo Cannata, Yannik Zacheo, Lionel May, Michael Wirth, Andrea Salemi, Jan Arnet. – Verwarnungen: 72. Dennis Rüedi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

