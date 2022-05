2. Liga AFV - Younes Oussadit führt Wohlen mit drei Toren zum Sieg gegen Fislisbach

Feuerwehreinsatz Grossbrand im Industriegebiet in Spreitenbach ++ sieben verletzte Personen ++ ein Gebäude komplett eingestürzt

In Spreitenbach ist im Industriegebiet am späten Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr standen bis in die späten Abendstunden im Einsatz und bekämpften die bis zu 30 Meter hohen Flammen. Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.