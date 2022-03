3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen stolpert gegen Mellingen Überraschender Sieg für Mellingen: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Würenlingen (5. Rang) auswärts klar 3:0 geschlagen. 26.03.2022, 08.15 Uhr

(chm)

Mellingen ging in der 21. Minute 1:0 in Führung, als Batuhan Gecgel ins eigene Tor traf. In der 31. Minute baute Pascal Gisi den Vorsprung für Mellingen auf zwei Tore aus (2:0). In der 53. Minute traf Pascal Gisi bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Mellingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Würenlingen für Paulo Arias (77.) und Silvan Tanaskoski (90.). Die einzige gelbe Karte bei Mellingen erhielt: Bruno Moraes (78.)

Die Offensive von Mellingen hat bislang häufig überzeugt: In 15 Spielen hat sie total 37 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mellingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 9. Mellingen hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mellingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Mutschellen 2 (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach der Niederlage büsst Würenlingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 7. Für Würenlingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Würenlingen zuhause mit FC Döttingen (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Montag (28. März) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Würenlingen 1 - FC Mellingen 1 0:3 (0:2) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 21. Eigentor (Batuhan Gecgel) 0:1.31. Pascal Gisi 0:2. 53. Pascal Gisi 0:3. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Batuhan Gecgel, Luis Künzi, Marc Thurnherr, Alessandro Sagona, Marcel Kramp, Ali Ekber Topal, Paulo Arias, Haki Hajdini, Marco Takac. – Mellingen: Patrick Ernst, David Huwiler, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Colin Frey, Philipp Müller, Berat Haxha, Bruno Moraes, Andreas Etter, Patrick Bätschmann, Muhamed Destani. – Verwarnungen: 77. Paulo Arias, 78. Bruno Moraes, 90. Silvan Tanaskoski.

