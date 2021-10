3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen gewinnt klar gegen Kappelerhof Sieg für Würenlingen: Gegen Kappelerhof gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:0. 10.10.2021, 23.44 Uhr

(chm)

Das Tor von Muhamet Behluli in der 32. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Würenlingen. In der 52. Minute baute Luis Künzi den Vorsprung für Würenlingen auf zwei Tore aus (2:0). Wiederum Luis Künzi erhöhte in der 85. Minute auf 3:0 für Würenlingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Würenlingen sah Luis Künzi (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Justin Ehigie (65.). Eine Verwarnung gab es für Kappelerhof, nämlich für Marcel Rüegg (63.).

In der Defensive hat Würenlingen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 25 erzielten Toren Rang 8.

Die Tabellensituation hat sich für Würenlingen nicht verändert. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Für Würenlingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Würenlingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baden 1897 2. Die Partie findet am 16. Oktober statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Kappelerhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Kappelerhof hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kappelerhof tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Frick 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Würenlingen 1 - FC Kappelerhof 3:0 (1:0) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 32. Muhamet Behluli 1:0. 52. Luis Künzi 2:0. 85. Luis Künzi 3:0. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Justin Ehigie, Erzon Behluli, Marc Thurnherr, Ali Ekber Topal, Marcel Kramp, Dario Coleski, Michael Lourenco Satzinger, Muhamet Behluli, Kevin Bamberger. – Kappelerhof: Tobias Streller, Alban Shala, Aron Marighetti, Kushtrim Thaqi, Besard Shala, Robert Nikollbibaj, Astrit Markaj, Florid Gashi, Amin Bedzeti, Marcel Rüegg, Besnik Krasniqi. – Verwarnungen: 63. Marcel Rüegg, 65. Justin Ehigie – Ausschluss: 87. Luis Künzi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Neuenhof 1 - FC Mutschellen 2 4:1, FC Wettingen 2 - SV Würenlos 1 5:3, FC Würenlingen 1 - FC Kappelerhof 3:0

Tabelle: 1. FC Frick 1a 9 Spiele/25 Punkte (35:10). 2. FC Baden 1897 2 10/24 (40:7), 3. FC Würenlingen 1 11/23 (25:9), 4. FC Neuenhof 1 11/21 (28:30), 5. FC Bremgarten 1 10/17 (24:19), 6. FC Kappelerhof 11/17 (25:25), 7. FC Tägerig 1 10/16 (16:32), 8. FC Villmergen 1 10/16 (28:15), 9. FC Wettingen 2 11/13 (26:41), 10. SV Würenlos 1 10/10 (17:22), 11. FC Muri 2 10/10 (25:22), 12. FC Mutschellen 2 11/8 (14:26), 13. FC Mellingen 1 10/4 (20:29), 14. FC Döttingen 10/3 (11:47).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 23:41 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti