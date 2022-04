3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen gewinnt deutlich gegen Wettingen Würenlingen gewinnt am Freitag zuhause gegen Wettingen 5:0. 23.04.2022, 21.15 Uhr

(chm)

Noah Scharler brachte Würenlingen 1:0 in Führung (4. Minute). Würenlingen baute die Führung in der 23. Minute (Lucas Coutinho Caldas) weiter aus (2:0). Marco Takac baute in der 47. Minute die Führung für Würenlingen weiter aus (3:0).

Würenlingen erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Alessandro Sagona weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Fehmi Sallauka, der in der 64. Minute die Führung für Würenlingen auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Würenlingen zu den Besten: Die total 29 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Die Abwehr von Wettingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Die Tabellensituation hat sich für Würenlingen nicht verändert. 31 Punkte bedeuten Rang 6. Würenlingen hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Würenlingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Würenlos 1 (Rang 13). Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 11. Wettingen hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wettingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Frick 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Würenlingen 1 - FC Wettingen 2 5:0 (2:0) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 4. Noah Scharler 1:0. 23. Lucas Coutinho Caldas 2:0. 47. Marco Takac 3:0. 62. Alessandro Sagona 4:0. 64. Fehmi Sallauka 5:0. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Noah Scharler, Dimitri Schneider, Erzon Behluli, Marc Thurnherr, Lucas Coutinho Caldas, Muhamet Behluli, Marcel Kramp, Alessandro Sagona, Ali Ekber Topal, Marco Takac. – Wettingen: Eray Sen, Lorenzo Cortese, Noel Baumann, Jannis Ramp, Oliver Strebel, Till Käser, Hugo Daniel Dias Goncalves, Luis Da Costa, Mattia Cortese, Robin Fischer, Silvio Mittler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 00:33 Uhr.