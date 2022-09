2. Liga AFV Wohlen entscheidet Spitzenspiel gegen Lenzburg für sich – Siegesserie von Lenzburg gebrochen Das drittplatzierte Team Wohlen hat am Dienstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Lenzburg zuhause 4:3 besiegt. 08.09.2022, 16.52 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Younes Oussadit, der in der 31. Minute für Wohlen zum 1:0 traf. Lenzburg glich in der 49. Minute durch Shqiprim Thaqaj aus. In der 50. Minute gelang Nermin Rogentin der Führungstreffer zum 2:1 für Wohlen.

Alessio Milazzo erhöhte in der 60. Minute zur 3:1-Führung für Wohlen. Der Anschlusstreffer für Lenzburg zum 2:3 kam in der 63. Minute. Verantwortlich dafür war Michel Schär. In der 71. Minute schoss Alessio Milazzo Wohlen mittels Elfmeter zur 4:2-Führung. Lenzburg kam in der 75. Minute noch auf 3:4 heran, als Emanuele Mezzancella traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Lenzburg. Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Justin Pfister (69.) und Eltion Shabani (92.).

In der Abwehr gehört Wohlen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

In der Regel kassiert Lenzburg nicht so viele Tore wie gegen Wohlen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Wohlen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 2. Für Wohlen ist es der zweite Sieg in Serie.

Wohlen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rothrist (Platz 5). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Lenzburg liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Lenzburg hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Lenzburg zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Oftringen. Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Lenzburg 4:3 (1:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 31. Younes Oussadit 1:0. 49. Shqiprim Thaqaj 1:1. 50. Nermin Rogentin 2:1. 60. Alessio Milazzo 3:1. 63. Michel Schär 3:2. 71. Alessio Milazzo (Penalty) 4:2.75. Emanuele Mezzancella 4:3. – Wohlen: Cédric Künzli, Hugo Chabin, Tom Vogel, Justin Pfister, Eltion Shabani, Nermin Rogentin, Matija Randjelovic, Noah Jappert, Dorde Komatovic, Younes Oussadit, Alessio Milazzo. – Lenzburg: Bryan Huber, Emanuele Mezzancella, Dominik Gisler, Nils Suter, Nedim Keranovic, Valentin Gashi, Michel Schär, Mehmet Chupi, Lelo Toni, Fidan Tafa, Shqiprim Thaqaj. – Verwarnungen: 21. Fidan Tafa, 32. Nedim Keranovic, 69. Justin Pfister, 70. Dominik Gisler, 70. Nils Suter, 71. Gerardo Guarino, 92. Eltion Shabani.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 16:49 Uhr.

