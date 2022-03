2. Liga AFV Wohlen bezwingt Windisch – Entscheidung in der Schlussminute Wohlen behielt im Spiel gegen Windisch am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 28.03.2022, 09.01 Uhr

(chm)

Wohlen geriet zunächst in Rückstand, als Atanas Angelov in der 8. Minute die zwischenzeitliche Führung für Windisch gelang. In der 14. Minute glich Wohlen jedoch aus und ging in der 94. Minute in Führung. Torschützen waren Dominic Philips und Isni Zekiri.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Windisch sah Florian Weber (44.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Windisch weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Wohlen erhielt: Anatolii Kozlenko (44.)

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wohlen. 32 Punkte bedeuten Rang 4. Wohlen hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oftringen (Rang 11). Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Windisch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 2. Nach sechs Siegen in Serie verliert Windisch erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Windisch zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Niederwil. Diese Begegnung findet am Freitag (1. April) statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Windisch 2:1 (1:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 8. Atanas Angelov 0:1. 14. Dominic Philips (Penalty) 1:1.94. Isni Zekiri 2:1. – Wohlen: Lenny Ortis, Younes Oussadit, Martim Patricio Cardoso, Anatolii Kozlenko, Hugo Chabin, Kerem Kursun, Dominic Philips, Liburn Zhara, Isni Zekiri, Javi Gabathuler, Alessio Milazzo. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Alexander Mayor, Luca Costa, Muaz Aydin, Aleksandar Angelov, Florian Weber, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Shpejtim Berisha, Atanas Angelov, Meriton Bytyqi, Adrian Kaufmann. – Verwarnungen: 34. Florian Weber, 44. Anatolii Kozlenko, 44. Atanas Angelov, 75. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, 86. Aleksandar Angelov – Ausschluss: 44. Florian Weber.

