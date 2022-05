2. Liga AFV Windisch verliert gegen Seriensieger Lenzburg Lenzburg setzt seine Siegesserie auch gegen Windisch fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 15.05.2022, 10.56 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Lenzburg: Fidan Tafa brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Per Elfmeter glich Kristian Popov das Spiel in der 30. Minute für Windisch wieder aus. Nedim Keranovic brachte Lenzburg 2:1 in Führung (55. Minute).

Mit seinem Tor in der 59. Minute brachte Lelo Toni Lenzburg mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Windisch noch auf 2:3 heran. Luca Costa war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 82. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Windisch kassierte fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Lenzburg, nämlich für Anis Ramcilovic (78.).

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Defensive 40 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Lenzburg nicht verändert. Mit 47 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Lenzburg hat bisher 15mal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken (Rang 14). Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Trotz der Niederlage bleibt Windisch auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 53 Punkte auf dem Konto. Windisch hat bisher 16mal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Windisch in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Menzo Reinach. Die Partie findet am 24. Mai statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Windisch 3:2 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 15. Fidan Tafa 1:0. 30. Kristian Popov (Penalty) 1:1.55. Nedim Keranovic 2:1. 59. Lelo Toni 3:1. 82. Luca Costa 3:2. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Dominik Gisler, Fabio Ferrara, Mehmet Chupi, Nedim Keranovic, Fabio Sommer, Lelo Toni, Driton Vrella, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Rilind Beqiri, Jonny Alacam, Luca Costa, Alexander Mayor, Shpejtim Berisha, Muaz Aydin, Aleksandar Angelov, Meriton Bytyqi, Alen Velic, Kristian Popov. – Verwarnungen: 34. Meriton Bytyqi, 39. Alexander Mayor, 78. Anis Ramcilovic, 83. Luca Costa, 83. Jonny Alacam, 84. Aleksandar Angelov.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

