2. Liga AFV Windisch und Menzo Reinach spielen Remis Im Spiel zwischen Windisch und Menzo Reinach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 26.05.2022, 00.43 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Windisch die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Damian Pignatelli. Den Ausgleich erzielte Alexander Mayor in der 66. Minute.

Bei Windisch erhielten Shqiptar Hamdiu (16.), Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira (32.) und Atanas Angelov (93.) eine gelbe Karte. Bei Menzo Reinach erhielten Albert Rudaj (29.) und Alban Gecaj (65.) eine gelbe Karte.

Der Sturm von Windisch sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 69 Tore in 26 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Windisch: 54 Punkte bedeuten Rang 2. Windisch hat bisher 16mal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Windisch spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken (Rang 14). Das Spiel findet am Samstag (28. Mai) statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 11. Menzo Reinach hat bisher elfmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Menzo Reinach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Küttigen (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am Samstag (28. Mai) statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Windisch - FC Menzo Reinach 1:1 (0:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 12. Damian Pignatelli 0:1. 66. Alexander Mayor 1:1. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Rilind Beqiri, Muaz Aydin, Luca Costa, Florian Weber, Alexander Mayor, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Shpejtim Berisha, Aleksandar Angelov, Kristian Popov, Atanas Angelov. – Menzo Reinach: Alban Gecaj, Durim Racaj, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Albert Rudaj, Fatjan Lokaj, Damian Pignatelli, Burim Hasanramaj, Milan Marjanovic, Kastriot Hasanramaj. – Verwarnungen: 16. Shqiptar Hamdiu, 29. Albert Rudaj, 32. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, 65. Alban Gecaj, 93. Atanas Angelov.

