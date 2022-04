2. Liga AFV Windisch siegt 4:1 im Spitzenduell gegen Sarmenstorf – Atanas Angelov mit drei Toren Windisch reiht Sieg an Sieg: Gegen Sarmenstorf hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1 14.04.2022, 15.58 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Alen Velic für Windisch. In der 3. Minute traf er zum 1:0. In der 24. Minute baute Atanas Angelov den Vorsprung für Windisch auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Sarmenstorf zum 1:2 kam in der 26. Minute. Verantwortlich dafür war Alain Schultz.

Mit seinem Tor in der 48. Minute brachte Atanas Angelov Windisch mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 73. Minute traf Atanas Angelov bereits wieder. Er erhöhte auf 4:1 für Windisch.

Bei Windisch erhielten Florian Weber (32.), Alexander Mayor (56.) und Florian Adili (70.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sarmenstorf, nämlich für Pascal Lindenmann (62.).

Windisch schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Sarmenstorf lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Windisch. Die total 23 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Windisch verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 20 Spielen 46 Punkte auf dem Konto. Für Windisch ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Windisch auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Brugg zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sarmenstorf erstmals wieder.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 19. April (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Windisch - FC Sarmenstorf 4:1 (2:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 3. Alen Velic 1:0. 24. Atanas Angelov 2:0. 26. Alain Schultz 2:1. 48. Atanas Angelov 3:1. 73. Atanas Angelov 4:1. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Muaz Aydin, Jonny Alacam, Luca Costa, Alexander Mayor, Florian Adili, Florian Weber, Aleksandar Angelov, Atanas Angelov, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Alen Velic. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Markus Wyss, Fabian Winkler, Michael Stutz, Raniero Schmidli, Fabian Burkard, Denis Dubler, Alain Schultz, Fabio Huber. – Verwarnungen: 32. Florian Weber, 56. Alexander Mayor, 62. Pascal Lindenmann, 70. Florian Adili.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

