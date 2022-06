2. Liga AFV Windisch setzt Siegesserie auch gegen Suhr fort – Adrian Kaufmann mit Siegtor Windisch setzt seine Siegesserie auch gegen Suhr fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 13.06.2022, 22.47 Uhr

(chm)

Windisch ging bis in die 18. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Atanas Angelov in der 17. Minute und Atanas Angelov in der 18. Minute. Allerdings schaffte Suhr in der 51. Minute den Anschlusstreffer (Ahmet Ceker) und in der 60. Minute den Ausgleich (Steve Ejims). Der Siegtreffer fiel in der 77. Minute durch Adrian Kaufmann.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Windisch. Bei Suhr erhielten Erson Basha (43.) und Steve Ejims (73.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Windisch hat bislang häufig überzeugt: In 30 Spielen hat sie total 91 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Windisch behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 30 Spielen 66 Punkte auf dem Konto. Windisch hat bisher 20mal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Windisch ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Suhr einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 47 Punkten auf Rang 7. Suhr hat bisher 15mal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Suhr ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Windisch - FC Suhr 3:2 (2:0) - Dägerli, Windisch – Tore: 17. Atanas Angelov 1:0. 18. Atanas Angelov 2:0. 51. Ahmet Ceker 2:1. 60. Steve Ejims 2:2. 77. Adrian Kaufmann 3:2. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Alexander Mayor, Rilind Beqiri, Luca Costa, Aleksandar Angelov, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Florian Weber, Muaz Aydin, Atanas Angelov, Alen Velic, Kristian Popov. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Loris Desando, Emir Sinanovic, Igor Miranda de Sousa, Serkan Topal, Timo Klaus, Ahmet Ceker, Mirza Lasic, Michael Koch, Steve Ejims. – Verwarnungen: 12. Muaz Aydin, 40. Aleksandar Angelov, 43. Erson Basha, 50. Florian Weber, 73. Steve Ejims, 91. Adrian Kaufmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 22:43 Uhr.