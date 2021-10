2. Liga AFV Windisch setzt Siegesserie auch gegen Gontenschwil fort Windisch setzt seine Siegesserie auch gegen Gontenschwil fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 30.10.2021, 16.24 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Florian Adili für Windisch. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Florian Adili war es auch, der in der 42. Minute Windisch weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Die 58. Minute brachte für Gontenschwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Sandro Zürcher. Das letzte Tor der Partie fiel in der 78. Minute, als Joao Manoel Oliveira Assis für Windisch auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Michael Meier (63.), Eren Kizilkan (78.) und Simon Hirt (91.). Die einzige gelbe Karte bei Windisch erhielt: Shqiptar Hamdiu (37.)

Dass Windisch viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 14 Spielen hat Windisch durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 37 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 13).

Windisch behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 31 Punkten. Windisch hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Windisch spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Suhr (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Gontenschwil als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Windisch - FC Gontenschwil 3:1 (2:0) - Dägerli, Windisch – Tore: 25. Florian Adili 1:0. 42. Florian Adili 2:0. 58. Sandro Zürcher 2:1. 78. Joao Manoel Oliveira Assis 3:1. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Jonny Alacam, Florian Weber, Muaz Aydin, Aleksandar Angelov, Joao Manoel Oliveira Assis, Florian Adili, Slobodan Stoilovski, Atanas Angelov, Kristian Popov, Meriton Bytyqi. – Gontenschwil: Deniz Yilmaz, Eren Kizilkan, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Sandro Zürcher, Luka Vuleta, Roman Holenstein, Diego de Faveri, Franjo Bajo, Michael Meier. – Verwarnungen: 37. Shqiptar Hamdiu, 63. Michael Meier, 78. Eren Kizilkan, 91. Simon Hirt.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Windisch - FC Gontenschwil 3:1, FC Sarmenstorf - FC Gränichen 2:1

Tabelle: 1. FC Windisch 14 Spiele/31 Punkte (40:20). 2. FC Sarmenstorf 13/30 (37:14), 3. FC Brugg 13/26 (25:20), 4. FC Wohlen 2 13/26 (27:19), 5. FC Suhr 12/22 (28:20), 6. FC Menzo Reinach 13/22 (25:25), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 13/21 (27:25), 8. FC Lenzburg 13/20 (23:19), 9. FC Oftringen 13/18 (41:32), 10. FC Fislisbach 13/17 (26:26), 11. FC Wettingen 13/16 (33:27), 12. FC Kölliken 13/13 (27:42), 13. FC Gontenschwil 14/11 (21:37), 14. FC Niederwil 13/9 (18:40), 15. FC Küttigen 13/8 (23:34), 16. FC Gränichen 14/7 (13:34).

