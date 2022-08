4. Liga, Gruppe 4 Windisch setzt Siegesserie auch gegen Frick fort Windisch reiht Sieg an Sieg: Gegen Frick hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0 27.08.2022, 16.01 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 60 torlosen Minuten traf Adriel Batista zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Windisch stellte Luan Wengi in Minute 78 her. In den Schlussminuten erhöhte Rejuan Kunjrini noch zum Endstand von 3:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: David Schmid von Frick erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Windisch hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 9 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Frick ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 14).

In der Tabelle verbessert sich Windisch von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Windisch feiert mit dem Sieg gegen Frick bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Windisch in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Klingnau 2 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 2. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

In der Tabelle verliert Frick Plätze und zwar von Rang 5 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Frick hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Frick geht es in einem Heimspiel gegen FC Leibstadt (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 3. September statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Frick 3 3:0 (0:0) - Dägerli, Windisch – Tore: 60. Adriel Batista 1:0. 78. Luan Wengi 2:0. 86. Rejuan Kunjrini 3:0. – Windisch: Dario Accardi, Anselme Ouattara, Aziz Türkoglu, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Burim Ramadani, Fitim Skenderi, Dario Valentino, Rejuan Kunjrini, Adriel Batista, Jejuan Kunjrini. – Frick: David Schraner, Qudrat Azimi, David Schmid, Dylan Schenker, Siro Schmidli, Nicola Senn, Selman Mujota, Maurice Kägi, Florian Cadraku, Rodrigo Miguel Azinheira Machado, Mohammed Osman. – Verwarnungen: 58. David Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 15:59 Uhr.