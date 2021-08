2. Liga AFV Windisch mit Sieg gegen Wohlen Sieg für Windisch: Gegen Wohlen gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:1. 21.08.2021, 00.24 Uhr

Den Auftakt machte Luca Costa, der in der 3. Minute für Windisch zum 1:0 traf. Windisch baute die Führung in der 34. Minute (Meriton Bytyqi) weiter aus (2:0). Joao Manoel Oliveira Assis baute in der 47. Minute die Führung für Windisch weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Qendrim Aliti in der 51. Minute her, als er für Wohlen auf 1:3 verkürzte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Bei Windisch sah Martin Simic (63.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Muaz Aydin (62.) und Luca Costa (71.). Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Ilija Gesevic (46.) und Luka Juric (88.).

In der Tabelle steht Windisch nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (vier Punkte). Windisch spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Niederwil. Die Partie findet am 28. August statt (17.30 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

In der Tabelle steht Wohlen nach dem zweiten Spiel auf Rang 16 (null Punkte). Für Wohlen geht es daheim gegen FC Oftringen weiter. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Windisch - FC Wohlen 2 3:1 (2:0) - Dägerli, Windisch – Tore: 3. Luca Costa 1:0. 34. Meriton Bytyqi 2:0. 47. Joao Manoel Oliveira Assis 3:0. 51. Qendrim Aliti (Penalty) 3:1. – Windisch: Leeroy Schlatter, Muaz Aydin, Martin Simic, Luca Costa, Aleksandar Angelov, Joao Manoel Oliveira Assis, Florian Weber, Jonny Alacam, Meriton Bytyqi, Kristian Popov, Alen Velic. – Wohlen: Jovi Phan, Liburn Zhara, Nicolas Künzli, Luka Juric, Genti Ajdari, Stiljan Gegaj, Amir Nemati, Noah Hochstrasser, Joêl Richner, Qendrim Aliti, Luiyi Lugo. – Verwarnungen: 46. Ilija Gesevic, 62. Muaz Aydin, 71. Luca Costa, 88. Luka Juric – Ausschluss: 63. Martin Simic.

Tabelle: 1. FC Windisch 2 Spiele/4 Punkte (4:2). 2. FC Gontenschwil 1/3 (3:0), 3. FC Wettingen 1/3 (3:0), 4. FC Brugg 1/3 (4:2), 5. FC Oftringen 1/3 (3:1), 6. FC Suhr 1/3 (6:0), 7. FC Sarmenstorf 1/3 (6:1), 8. FC Fislisbach 1/3 (4:1), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 1/1 (1:1), 10. FC Niederwil 1/0 (0:3), 11. FC Menzo Reinach 1/0 (2:4), 12. FC Gränichen 1/0 (0:3), 13. FC Lenzburg 1/0 (1:4), 14. FC Kölliken 1/0 (1:6), 15. FC Küttigen 1/0 (1:3), 16. FC Wohlen 2 2/0 (1:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

