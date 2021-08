4. Liga, Gruppe 4 Windisch mit Auswärtssieg bei Klingnau Das 3:1 auswärts gegen Klingnau ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Windisch. 21.08.2021, 07.46 Uhr

(chm)

Klingnau ging zunächst in der 29. Minute in Führung, als Luan Wengi zum 1:0 traf. Nur sechs Minuten später schaffte Albin Kolica aber den Ausgleich für Windisch. Anselme Ouattara brachte Windisch 2:1 in Führung (63. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Adriel Batista in der 86. Minute. Er traf zum 3:1 für Windisch.

Bei Windisch erhielten Mehmet Dogan (58.) und Eduard Lleshaj (77.) eine gelbe Karte. Bei Klingnau erhielten Luca Weik (44.) und Siro Märki (76.) eine gelbe Karte.

Windisch steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Für Windisch geht es in einem Heimspiel gegen FC Juventina Wettingen weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

In der Tabelle steht Klingnau nach dem zweiten Spiel auf Rang 13 (null Punkte). Für Klingnau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Spreitenbach 1a weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Windisch 2 1:3 (1:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 29. Luan Wengi 1:0. 35. Albin Kolica 1:1. 63. Anselme Ouattara 1:2. 86. Adriel Batista 1:3. – Klingnau: Adrian Valiselos Gomes, Luc Müller, Siro Märki, Jan Georg, Krenar Bakalli, Michel Baumgartner, Luca Weik, Marko Mijatovic, Sven Stauffer, Kayhan Özdemir, Luan Wengi. – Windisch: Dario Accardi, Benjamin Linder, Argzon Kolica, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Albin Bushi, Mehmet Dogan, Eduard Lleshaj, Fabian Lleshaj, Anselme Ouattara, Adriel Batista. – Verwarnungen: 44. Luca Weik, 58. Mehmet Dogan, 76. Siro Märki, 77. Eduard Lleshaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Klingnau 2 - FC Windisch 2 1:3, FC Fislisbach 2 - FC Frick 3 4:0

Tabelle: 1. FC Windisch 2 2 Spiele/6 Punkte (8:4). 2. FC Veltheim AG 1/3 (3:1), 3. SC Zurzach 1 1/3 (8:0), 4. FC Suryoye Wasserschloss 1 1/3 (5:0), 5. FC Turgi 1a 1/3 (4:0), 6. FC Juventina Wettingen 1/3 (4:2), 7. FC Mellingen 2b 1/3 (2:1), 8. FC Fislisbach 2 2/3 (4:4), 9. FC Spreitenbach 1a 1/0 (3:5), 10. FC Leibstadt 1/0 (0:8), 11. FC Brugg 2 1/0 (0:5), 12. FC Schinznach Bad 1/0 (1:2), 13. FC Klingnau 2 2/0 (2:6), 14. FC Frick 3 2/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 07:43 Uhr.