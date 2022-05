4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Windisch mit Auswärtserfolg bei Klingnau – Klingnau verliert nach drei Siegen Windisch behielt im Spiel gegen Klingnau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 15.05.2022, 09.55 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Dario Valentino in der 21. Minute. Er traf für Windisch zum 1:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Dario Valentino für Windisch auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten. Klingnau kam in der 55. Minute auf ein Tor heran, als Sven Stauffer per Elfmeter zum 1:2 traf.

Anselme Ouattara sorgte in der 82. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Windisch. Mit einem weiteren Tor erhöhte Anselme Ouattara für Windisch auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten. In der 93. Minute sorgte Loris Cardella noch für Resultatkosmetik für Klingnau. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Windisch kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Klingnau für Siro Märki (31.) und Burak Bozkus (58.).

Zahlreiche Gegentore sind für Klingnau ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 30 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Windisch um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 8. Windisch hat bisher viermal gewonnen und fünfmal verloren.

Windisch tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Fislisbach 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Mit der Niederlage rückt Klingnau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 9. Nach drei Siegen in Serie verliert Klingnau erstmals wieder.

Klingnau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bünz-Maiengrün 1 (Platz 6). Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Eschenmoos, Dottikon).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Windisch 2 2:4 (0:2) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 21. Dario Valentino 0:1. 28. Dario Valentino 0:2. 55. Sven Stauffer (Penalty) 1:2.82. Anselme Ouattara 1:3. 89. Anselme Ouattara 1:4. 93. Loris Cardella 2:4. – Klingnau: Andri Märki, Luc Müller, Jan Georg, Siro Märki, Kevin Leonardo Dias Tavares, Raphael Müller, Krenar Bakalli, Michel Baumgartner, Jannik Hauenstein, Luca Weik, Sven Stauffer. – Windisch: Dario Accardi, Jakub Hanzl, Benjamin Linder, Dario Valentino, Manuel Killer, Sinthuyan Ravindrarajah, Albin Bushi, Rafael Jakob, Anselme Ouattara, Luigi Lleshaj, Qendrim Kolica. – Verwarnungen: 31. Siro Märki, 51. Albin Bushi, 58. Burak Bozkus, 58. Benjamin Linder, 58. Sinthuyan Ravindrarajah, 77. Armin Cerimovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 09:52 Uhr.