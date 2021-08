4. Liga, Gruppe 4 Windisch bezwingt im Auftaktspiel Spreitenbach Sieg für Windisch gegen Spreitenbach zum Saisonauftakt. Das Resultat: 5:3. 17.08.2021, 00.14 Uhr

(chm)

Spreitenbach war einmal in Führung, und zwar in der 36. Minute, als Alexander Srdic zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand stellte Jonny Alacam durch seinen Treffer für Windisch in der 44. Minute her.

Danach drehte Windisch auf. Das Team schoss ab der 52. Minute noch drei weitere Tore, während Spreitenbach ein Tor gelang (zum 3:5 (82. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Windisch waren: Jonny Alacam (2 Treffer), Alen Velic (2 Treffer) und Adriel Batista (1 Treffer). Bei Spreitenbach schoss Alexander Srdic gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Taulant Rudhani (1 Tore).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sabarees Chandran von Windisch erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Windisch nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Windisch trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Klingnau 2. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Nach dem ersten Spiel steht Spreitenbach auf dem 14. Rang. Spreitenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Brugg 2. Das Spiel findet am 22. August statt (13.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Spreitenbach 1a 5:3 (2:2) - Dägerli, Windisch – Tore: 9. Alen Velic 1:0. 13. Alexander Srdic 1:1. 36. Alexander Srdic 1:2. 44. Jonny Alacam 2:2. 52. Jonny Alacam (Penalty) 3:2.58. Alen Velic 4:2. 77. Adriel Batista 5:2. 82. Taulant Rudhani 5:3. – Windisch: Florian Schilling, Manuel Killer, Benjamin Linder, Sinthuyan Ravindrarajah, Aziz Türkoglu, Sabarees Chandran, Rafael Jakob, Jonny Alacam, Alen Velic, Anselme Ouattara, Adriel Batista. – Spreitenbach: Isen Veselji, Angelo Gerber, Bojan Lukic, Jure Karadza, Ahmet Sarican, Petar Ugljesic, Miroslav Savanovic, Dejan Stankovic, Remo Ducret, Taulant Rudhani, Alexander Srdic. – Verwarnungen: 64. Sabarees Chandran.

Tabelle: 1. FC Windisch 2 1 Spiel/3 Punkte (5:3). 2. FC Klingnau 2 0/0 (0:0), 3. FC Mellingen 2b 0/0 (0:0), 4. FC Schinznach Bad 0/0 (0:0), 5. FC Turgi 1a 0/0 (0:0), 6. FC Veltheim AG 0/0 (0:0), 7. FC Suryoye Wasserschloss 1 0/0 (0:0), 8. FC Brugg 2 0/0 (0:0), 9. FC Fislisbach 2 0/0 (0:0), 10. FC Frick 3 0/0 (0:0), 11. SC Zurzach 1 0/0 (0:0), 12. FC Juventina Wettingen 0/0 (0:0), 13. FC Leibstadt 0/0 (0:0), 14. FC Spreitenbach 1a 1/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:05 Uhr.